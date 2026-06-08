ΣΟΥΠΕΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ KINGBET.NET ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ ΜΙΑ SMART TV! 🎁 🖥️

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται προ των πυλών και στο kingbet.net έχουμε φροντίσει γι’ αυτό, κάνοντας την εμπειρία σας ακόμα καλύτερη με έναν ΣΟΥΠΕΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ!

Προσφέρουμε μία Samsung 55″ 4K QLED Q7F (2025) – την ιδανική τηλεόραση για να ζήσετε κάθε στιγμή του Μουντιάλ με εντυπωσιακή εικόνα, ζωντανά χρώματα και ήχο που θα σας… βυθίσει στο παιχνίδι.

Για να πάρετε μέρος απαιτείται μόνο ΜΙΑ προϋπόθεση. Να κάνετε, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, μία εγγραφή στο κανάλι της Kingbet στο Telegram.

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Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου και το πρωί της Πέμπτης (18/06) θα γίνει η κλήρωση ώστε να αναδειχθεί ο νικητής.

Το όνομα του μεγάλου τυχερού θα ανακοινωθεί στο κανάλι της Kingbet στο Telegram και στη συνέχεια θα επικοινωνήσουμε μαζί του με προσωπικό μήνυμα για να του παραδώσουμε το έπαθλο στο χώρο του.