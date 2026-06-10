Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το Game 4 με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders

Η σειρά των τελικών επιστρέφει στο ΟΑΚΑ και το αποψινό παιχνίδι είναι το απόλυτο σημείο καμπής της σεζόν. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 μετά τη νίκη του με 102-92 στο ΣΕΦ και έχει την πρώτη ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ενώ ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει για ακόμη μία φορά μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης, προκειμένου να στείλει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι.

Οι «Πράσινοι» έδειξαν στο τρίτο παιχνίδι ότι διαθέτουν τις επιθετικές λύσεις για να προβληματίσουν τον αντίπαλό τους, όμως πλήρωσαν ξανά τις αδυναμίες τους στα ριμπάουντ και τις δεύτερες επιθέσεις που παραχώρησαν. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν να χάνουν με διψήφια διαφορά, επέστρεψαν στο παιχνίδι και μείωσαν μέχρι τους τέσσερις πόντους λίγο πριν από το τέλος. Ωστόσο, στα κρίσιμα λεπτά δεν κατάφεραν να βρουν τις μεγάλες άμυνες που χρειάζονταν και ο Ολυμπιακός διαχειρίστηκε καλύτερα την κατάσταση.

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Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Εργκίν Αταμάν δεν είναι μόνο αγωνιστικό αλλά και θέμα διαθεσιμότητας. Ο Ρογκαβόπουλος τέθηκε εκτός μάχης, ο Σλούκας συνεχίζει να παλεύει με ενοχλήσεις και η συμμετοχή του θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν από το τζάμπολ, ενώ ερωτηματικό παραμένει και η κατάσταση του Όσμαν, ο οποίος απουσίασε από το προηγούμενο παιχνίδι λόγω προβλήματος στη μέση. Σε μία τέτοια αναμέτρηση, κάθε απουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, έχει αποδείξει πολλές φορές φέτος ότι αντιδρά όταν βρίσκεται υπό πίεση. Η ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ αναμένεται καυτή, με τον κόσμο να προσπαθεί να δώσει την επιπλέον ώθηση που χρειάζεται η ομάδα του για να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου. Οι Γκραντ, Ναν, Σορτς και Λεσόρ καλούνται να βγουν μπροστά, ενώ μεγάλο ρόλο αναμένεται να παίξει και η μάχη των ριμπάουντ, εκεί όπου κρίθηκαν πολλά από τα προηγούμενα παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά πηγαίνει στο ΟΑΚΑ με εξαιρετική ψυχολογία. Οι Πειραιώτες έβγαλαν την καλύτερη επιθετική τους εικόνα στη σειρά στο Game 3, ξεπέρασαν τους 100 πόντους και είδαν τους πρωταγωνιστές τους να ανεβάζουν στροφές. Ο Φουρνιέ πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του στη σεζόν με 28 πόντους και 8 ασίστ, ο Βεζένκοφ ήταν ξανά σταθερά καθοριστικός με 24 πόντους, ενώ ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.20: Ματίας Λεσόρ Over 8.5 Πόντοι & Χουάντσο Ερνανγκόμεθ Over 5.5 Ριμπάουντ

Οι «Ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ότι μια νίκη απόψε σημαίνει πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του μεγάλου αντιπάλου τους. Παρά τα ερωτηματικά γύρω από τους Ντόρσεϊ και Παπανικολάου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δείχνει πιο σταθερή αγωνιστικά και πηγαίνει στο ΟΑΚΑ με στόχο να τελειώσει τη σειρά.

Σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει μεγάλη ένταση και πολλές μάχες κοντά στο καλάθι, ο Λεσόρ αναμένεται να πάρει σημαντικές επιθέσεις, ενώ ο Ερνανγκόμεθ έχει αποδείξει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν ότι μπορεί να δώσει πολύτιμες λύσεις στον τομέα των ριμπάουντ.

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