Basket League προσφορά* που δεν χάνει

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (10/6, 21:00), μέρος τέταρτο. «Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» κοντράρονται, στο Telekom Center Athens, για τον 4ο τελικό των playoff της Basket League. Επίσης, στο Ποδόσφαιρο, σε φιλικό παιχνίδι, παίζουν Πορτογαλία – Νιγηρία (22:45). Πάντως, εσείς, όλους τους αγώνες που παίζουν σήμερα, θα τους βρείτε στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, με πολλές επιλογές για να κάνετε την καλύτερη δυνατή, ενώ στο live υπάρχουν οι περισσότερες στατιστικές αγορές.

Aν πάει παράταση, πληρώνεσαι!

Ο Παναθηναϊκός παίζει το τελευταίο του «χαρτί» στη «μάχη» για το πρωτάθλημα, γνωρίζοντας πως δεν έχει περιθώριο να χάσει άλλο ματς. Και θέλει με τον κόσμο στο πλευρό του να ισοφαρίσει εκ νέου τη σειρά των τελικών και να πάει στο ΣΕΦ να τα παίξει όλα για όλα σε πέμπτο ματς. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1 στη σειρά, έχοντας κερδίσει 102-92 στο παιχνίδι της Δευτέρας. Και θέλει άλλη μία νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο. Πρώτος σκόρερ σε αυτό το παιχνίδι ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους και 8 ασίστ, 24 έβαλε ο Βεζένκοφ. Για τους «πράσινους», ο Γκραντ έβαλε 19 πόντους με 5 ασίστ, ενώ ο Σορτς ήταν πολύ καλός, έχοντας 15 πόντους στο ενεργητικό του. Στη Fonbet υπάρχουν αρκετές επιλογές και για αυτήν την αναμέτρηση, όπως το 160-169 Πόντοι, στο 3.70.

Παρολί που δεν χάνει!

Στο Ποδόσφαιρο, η Πορτογαλία δίνει δυνατό φιλικό με τη Νιγηρία, λίγο πριν την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει το Κονγκό (17/6, 22:00). Στο τελευταίο τεστ, κέρδισε 2-1 τη Χιλή με γκολ από Γκέδες και Φερνάντες, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που είχε δύο αποβολές στο πρώτο ημίχρονο. Αντίθετα, η Νιγηρία απογοήτευσε με τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και θα το δει από την τηλεόραση. Επίσης, στο προ ημερών φιλικό με την Πολωνία, έμεινε στο 2-2. Εδώ, το Goal/Goal δίνεται σε απόδοση 1.98. Μάλιστα, αυτός είναι ο Αγώνας της Ημέρας, κοινώς εδώ θα βρείτε τα αγαπημένα Ψαγμένα Ειδικά με σπέσιαλ αγορές και αποδόσεις.

Παίρνεις μέρος στο Παγκόσμιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου και διεκδικείς κορυφαία έπαθλα*

Το Παγκόσμιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου είναι σε εξέλιξη στη Fonbet και διαρκεί μέχρι τις 21 Ιουλίου 2026 (08:00). Δεν χάνεται αυτό. Μπες, δες λεπτομέρειες για το τι και πώς και θα καταλάβεις! Επιπλέον, εν εξελίξει είναι και εκείνα για το Τένις και για τα Cyber – Esports, με τη διαφορά ότι αυτά είναι μέχρι την 1η Ιουλίου 2026 (08:00). Δηλώνεις συμμετοχή και κερδίζεις σούπερ δώρα*. Διεκδικείς μοναδικά έπαθλα* μέσα από τα τουρνουά που διοργανώνονται. Θυμίζουμε, η διαδικασία εγγραφής είναι απλή: Επιλέγεις εκείνο που σε ενδιαφέρει, στην αρχική σελίδα της Fonbet, δηλώνεις συμμετοχή και η συνέχεια είναι στα χέρια σου.

Παίζεις Basket League προσφορά* που δεν χάνει!

Μπορείτε κι εσείς να επωφεληθείτε από την προσφορά* της Fonbet στη Basket League. Μάλιστα, αφορά τόσο τα pregame στοιχήματα, όσο και αυτά στο live. Θα μπορέσεις να διεκδικήσεις την κορυφή απέναντι στους άλλους παίκτες; Μπαίνεις στη νέα πλατφόρμα της Fonbet, παίζεις και κερδίζεις μοναδικά έπαθλα*.

Σέντρα με Δώρα* από τη Fonbet

Η παγκόσμια στιγμή ζει σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς στη Fonbet, με 620 δώρα* μέσω Promo Code GOAL620, χωρίς κατάθεση. Σε όλη τη διάρκεια της παγκόσμιας διοργάνωσης, η εμπειρία παραμένει έντονη και γεμάτη δράση. Κάθε αγώνας θυμίζει παγκόσμια αναμέτρηση, κάθε στιγμή έχει τη δική της σημασία μέσα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό σκηνικό. Η Fonbet δίνει το στίγμα μιας πραγματικά παγκόσμιας ποδοσφαιρικής εμπειρίας, με 620 δώρα* χωρίς κατάθεση. Ζεις την παγκόσμια στιγμή εδώ.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ