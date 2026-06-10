ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Τα «Dark Horses» του Μουντιάλ: Οι ομάδες-ναρκοπέδια που κανείς δεν θέλει να συναντήσει!

The Match-Spoilers: Οι ομάδες-οχυρά που έρχονται για να «στραγγαλίσουν» τον ρυθμό!

Αν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ομάδων που λατρεύουν διαχρονικά οι παίκτες του στοιχήματος, αυτή είναι αναμφίβολα τα «Επικίνδυνα Outsiders». Μιλάμε για σύνολα που δεν κουβαλούν στις πλάτες τους το ασφυκτικό άγχος, τις προσδοκίες των media και το ιστορικό «πρέπει» του τίτλου. Αντίθετα, διαθέτουν τόσο ισχυρή τακτική ταυτότητα, ομοιογένεια και ατομική ποιότητα, που μπορούν ανά πάσα στιγμή να μετατρέψουν κάθε νοκ-άουτ αναμέτρηση σε αληθινό εφιάλτη για τα παραδοσιακά φαβορί. Αυτά είναι τα αληθινά, αυθεντικά «Dark Horses» της διοργάνωσης.

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Νικητής Παγκοσμίου Κυπέλλου σε απόδοση* 200!

Κροατία (Οι αθάνατοι): Η ομάδα που με κάποιον μαγικό τρόπο αρνείται σταθερά να ηττηθεί. Με τον εμβληματικό Λούκα Μόντριτς να κρατάει ακόμα με μαεστρία το τιμόνι στον άξονα, οι Κροάτες ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πώς να «υπνωτίζουν» τον αντίπαλο, να οδηγούν τα παιχνίδια στην παράταση και να «κλέβουν» τις προκρίσεις με απόλυτη ψυχραιμία.

Νορβηγία (Το φονικό όπλο): Η επιστροφή των Σκανδιναβών σε τελική φάση συνοδεύεται από τρόμο. Με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να δεσπόζει στην κορυφή της επίθεσης, οι Νορβηγοί μπορούν να σκοράρουν κυριολεκτικά από το πουθενά, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα κάθε αργή αντίπαλη άμυνα στο κάθετο, άμεσο transition.

Τουρκία (Η χρυσή γενιά): Ένα διψασμένο σύνολο που ξεχειλίζει από ποδοσφαιρικό θράσος, απίστευτη τεχνική κατάρτιση στη μεσαία γραμμή και έναν διάχυτο ενθουσιασμό. Οι Τούρκοι έχουν το απρόβλεπτο στοιχείο στο παιχνίδι τους και μπορούν με χαρακτηριστική ευκολία να τρελάνουν όλα τα προγνωστικά.

ΗΠΑ & Μεξικό (Οι οικοδεσπότες): Το να αγωνίζεσαι μπροστά στο δικό σου, φανατικό κοινό προσφέρει μια ανεκτίμητη έξτρα ώθηση. Η ενέργεια της εξέδρας, σε συνδυασμό με την τέλεια γνώση των ιδιαιτεροτήτων των γηπέδων, τους δίνει ένα τεράστιο αβαντάζ που μεταμορφώνει πλήρως την αγωνιστική τους συμπεριφορά.

Ιαπωνία (Οι Σαμουράι του transition): Ίσως η πιο γρήγορη και πειθαρχημένη ομάδα στον κόσμο όταν κλέβει την μπάλα. Το παιχνίδι των Ιαπώνων στην κόντρα-επίθεση αποτελεί ένα αληθινό, σύγχρονο ποδοσφαιρικό σεμινάριο που μπορεί να εκθέσει οποιοδήποτε μεγαθήριο αφήσει ακάλυπτα νώτα.

Σενεγάλη & Ακτή Ελεφαντοστού: Οι αληθινοί «πνεύμονες» της αφρικανικής ηπείρου. Συνδυάζουν την απίστευτη physical δύναμη και την αθλητικότητα με παίκτες-σταρ που μεγαλουργούν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ξέρουν πώς να κάνουν πρωταθλητισμό.

Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία: Το ακλόνητο ευρωπαϊκό μπλοκ της σταθερότητας. Ομάδες με τρομερή αμυντική πειθαρχία, συμπαγή αμυντικά block και ένα ασταμάτητο, πιεστικό pressing που χαλάει μεθοδικά το build-up του αντιπάλου.

Εδώ ακριβώς, σε αυτή την ειδική κατηγορία, κρύβονται οι μεγαλύτερες και πιο ελκυστικές στοιχηματικές ευκαιρίες του φετινού καλοκαιριού. Το να καταφέρει ένα από αυτά τα σκληροτράχηλα outsiders να κάνει την υπέρβαση και να πάρει την πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά (Φάση των 8), ή το να επιβεβαιώσει ο Έρλινγκ Χάαλαντ τον τίτλο του Πρώτου Σκόρερ της διοργάνωσης, παίζει σε άκρως εντυπωσιακές αποδόσεις στην πλατφόρμα της Novibet!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα