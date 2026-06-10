Μεξικό – Νότια Αφρική: Ειδικά Στοιχήματα & Παίκτες (11/6)

Υπομονή τέλος! Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κι άλλη, μιας και αυτό που άπαντες περιμέναμε τέσσερα χρόνια είναι εδώ. Ο λόγος φυσικά για το Μουντιάλ 2026, που έχει επιτέλους την πρώτη του σέντρα. Ξεκινάμε με… άρωμα 2010 στο τουρνουά, το γνώριμο ζευγάρι Μεξικό – Νότια Αφρική. Αν και αυτή τη φόρα είναι οι Μεξικανοί οι οικοδεσπότες.

Όπως και να έχει, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με τρελή ανυπομονησία την έναρξη της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής και εμείς αρπάζουμε την ευκαιρία για να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Μεξικό – Νότια Αφρική αποδόσεις

Η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο ζευγάρι έχει ξεκάθαρο φαβορί. Και αυτό αποτυπώνεται γλαφυρά και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η Stoiximan. Το Μεξικό και είναι ανώτερη ομάδα και θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Και άρα και τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

ΜΕΞΙΚΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 1.45 4.25 8.25

Φυσικά, πάντα το δικό της ενδιαφέρον έχει και η αγορά των γκολ. Ας δούμε τις σχετικές αποδόσεις.

Μεξικό – Νότια Αφρική ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, όπως και να το κάνουμε υπάρχουν και επιλογές με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και δεν είναι άλλες από τα ειδικά και συνδυαστικά στοιχήματα, τα οποία βρίσκουμε σε πληθώρα σε αυτό το Μουντιάλ.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις δικές μας επιλογές και να… πάρετε έμπνευση για τις δικές σας. Με τον ενθουσιασμό που θα έχει το Μεξικό αναμένουμε χορταστική πρεμιέρα! Όχι ότι η Νότια Αφρική δεν θα τα δώσει όλα για το καλύτερο δυνατό. Άλλωστε, δεν έχει να χάσει κάτι.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΞΙΚΟ+ΧΙΜΕΝΕΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+OVER 2,5 5.04 OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 23,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 6.00 Χ2+UNDER 2,5 3.60 ΜΕΞΙΚΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.20 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 6.00

Μεξικό – Νότια Αφρική ειδικά παικτών

Τσαμπαλάλα και Μάρκεζ μπορεί να μην έχουμε φέτος, αλλά και οι πρωταγωνιστές του «σήμερα» δεν πάνε πίσω. Θέλουν να γράψουν τη δική τους ιστορία και για αυτό αξίζει κανείς να στρέψει το βλέμμα στα ειδικά στοιχήματα που τους αφορούν. Είτε τα βλέπουμε ως απλά fun bets, είτε πρόκειται για… μελετημένα σημεία, το σίγουρο είναι πως έχουν μπόλικο ενδιαφέρον.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ 10.00 ΦΟΣΤΕΡ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 7.30 ΜΟΚΟΕΝΑ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 2.37

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