Τριπλό πάρτι με Μουντιάλ, μπάσκετ και Interwetten!

Μπήκε ο Ιούνιος, κλείνουν τα σχολεία και όλος ο κόσμος αρχίζει να σχεδιάζει (ή και να κάνει) διακοπές. Όλος ο κόσμος; Όχι ακριβώς, αφού σε λίγες ώρες σηκώνει αυλαία το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή εκκινεί με την αναμέτρηση Μεξικό – Νότια Αφρική (Πέμπτη 11/06, 22:00) στο θρυλικό «Αζτέκα», με την Interwetten να παίζει… μεγάλη μπάλα με εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo και δυνατά Odds Boost.

Αγαπημένες κατηγορίες, βεβαίως, οι μακροχρόνιες επιλογές, με φαβορί για την κούπα την Ισπανία (5.75), ακολουθούμενη από Γαλλία (6.00), Αγγλία (7.50) και την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι με την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο (από 9.00 αμφότερες).

Εδώ και λίγες ημέρες, βεβαίως, έχει ξεκινήσει και το ξεχωριστό Πρωτάθλημα Στοιχήματος *. Σε αυτό, ο ποδοσφαιρόφιλος δηλώνει συμμετοχή και εξασφαλίζει δωρεάν ένα ticket και θα μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Εν συνεχεία, θα μπορεί να συγκεντρώσει tickets συμμετοχής μέσω στοιχημάτων που θα τοποθετεί σε αγορές σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για κάθε πλήρες ποντάρισμα 10€ θα αποδίδεται ένα ticket συμμετοχής. Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για το μεγάλο έπαθλο των 50.000€, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα tickets που θα έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προσφοράς. Όσο περισσότερα tickets έχει συγκεντρώσει κάποιος, τόσο περισσότερες συμμετοχές θα διαθέτει στην κλήρωση.

Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+

Η Interwetten, όμως, δεν κάνει διακρίσεις και, από την ασπρόμαυρη, περνάει στην πορτοκαλί μπάλα, με τον τέταρτο τελικό των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού (Τετάρτη 10/06, 21:00).

Καθοριστικό το ματς στο Telekom Center, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 2-1 νίκες και να απέχουν μια από την κατάκτηση του τίτλου και τους Πράσινους να ψάχνουν το 2-2 για να τα παίξουν όλα για όλα σε πέμπτο τελικό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Δεκάδες ειδικές αγορές με στατιστικές κατηγορίες από την Interwetten, μια πλατφόρμα στην οποία απολαμβάνεις ζωντανή δράση, όπου κι αν βρίσκεσαι, με:

– Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση

– Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής

– Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά

– Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις

– 35 χρόνια εμπειρία

– Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο

– Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.

Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ