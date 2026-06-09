Η εκπομπή «90 λεπτά Μουντιάλ» έρχεται στις οθόνες σας!

H φωνή τους έχει συνδεθεί με την Εθνική Ελλάδας, όμως ο Νίκος Νταμπίζας και ο Ισίδωρος Πρίντεζης έχουν πολύ μεγαλύτερο ρεπερτόριο από τη γαλανόλευκη.

Η Ελλάδα μπορεί να μην βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως όλοι θα ξενυχτήσουμε, θαυμάζοντας τους καλύτερους παίκτες του πλανήτη και περιμένοντας τον νέο Παγκόσμιο Πρωταθλητή στις 19 Ιουλίου.

Εγένετο, λοιπόν, «90 ΛΕΠΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ».

Ο Νίκος Νταμπίζας και ο Ισίδωρος Πρίντεζης θα σας υποδέχονται LIVE δύο φορές τη βδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 17:00, για μουντιαλική ανάλυση, συζήτηση για όσα βλέπουμε στα ποδοσφαιρικά μας ξενύχτια, αλλά και με πολύ χιούμορ και καλή διάθεση.

Συνδέσεις με τις πόλεις του Μουντιάλ, όπου θα παίρνουμε εικόνα και κλίμα από πρώτο χέρι, εκλεκτοί καλεσμένοι και η γνώμη ενός μεγάλου πρώην ποδοσφαιριστή, μέλους της ομάδας που κέρδισε το Euro 2004, αλλά και ενός δημοσιογράφου που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι και έχει περιγράψει κάποια από τα σημαντικότερα ματς της σύγχρονης ιστορίας του ποδοσφαίρου.

Συντονιστείτε, λοιπόν, στο κανάλι της Kingbet στο YouTube, για ένα… πλήρες μουντιαλικό πακέτο, που θα περιλαμβάνει (ασφαλώς) και τη στοιχηματική πρόταση της εκπομπής.

Μη χάσετε την πρεμιέρα, την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 17:00, λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο 2026. Και από την επόμενη εβδομάδα, είπαμε: κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 17:00-18.30, LIVE εκπομπή 90 ΛΕΠΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ!