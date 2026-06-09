ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΝΕΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Η εκπομπή «90 λεπτά Μουντιάλ» έρχεται στις οθόνες σας!

H φωνή τους έχει συνδεθεί με την Εθνική Ελλάδας, όμως ο Νίκος Νταμπίζας και ο Ισίδωρος Πρίντεζης έχουν πολύ μεγαλύτερο ρεπερτόριο από τη γαλανόλευκη.

Η Ελλάδα μπορεί να μην βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όμως όλοι θα ξενυχτήσουμε, θαυμάζοντας τους καλύτερους παίκτες του πλανήτη και περιμένοντας τον νέο Παγκόσμιο Πρωταθλητή στις 19 Ιουλίου.
Εγένετο, λοιπόν, «90 ΛΕΠΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ».

Ο Νίκος Νταμπίζας και ο Ισίδωρος Πρίντεζης θα σας υποδέχονται LIVE δύο φορές τη βδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 17:00, για μουντιαλική ανάλυση, συζήτηση για όσα βλέπουμε στα ποδοσφαιρικά μας ξενύχτια, αλλά και με πολύ χιούμορ και καλή διάθεση.

Συνδέσεις με τις πόλεις του Μουντιάλ, όπου θα παίρνουμε εικόνα και κλίμα από πρώτο χέρι, εκλεκτοί καλεσμένοι και η γνώμη ενός μεγάλου πρώην ποδοσφαιριστή, μέλους της ομάδας που κέρδισε το Euro 2004, αλλά και ενός δημοσιογράφου που έχει φάει τα γήπεδα με το κουτάλι και έχει περιγράψει κάποια από τα σημαντικότερα ματς της σύγχρονης ιστορίας του ποδοσφαίρου.

Συντονιστείτε, λοιπόν, στο κανάλι της Kingbet στο YouTube, για ένα… πλήρες μουντιαλικό πακέτο, που θα περιλαμβάνει (ασφαλώς) και τη στοιχηματική πρόταση της εκπομπής.

Μη χάσετε την πρεμιέρα, την Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 17:00, λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα στο Παγκόσμιο 2026. Και από την επόμενη εβδομάδα, είπαμε: κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 17:00-18.30, LIVE εκπομπή 90 ΛΕΠΤΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ!

Mystery προσφορές* για σήμερα

Διάλεξε την προσφορά σου!

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.6
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα