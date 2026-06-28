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Βραζιλία – Ιαπωνία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (29/06)

Βραζιλία - Ιαπωνία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (29/06)

Η αλήθεια είναι πως αυτό το ματσάρισμα θα μπορούσαμε να το συναντήσουμε και πιο αργά στο Μουντιάλ 2026. Άλλωστε, μιλάμε για τη μονομαχία ενός εκ των φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο με ένα από τα πιο δυνατά dark horses. 

Το σίγουρο είναι πως Βραζιλία και Ιαπωνία υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα φανταστικό παιχνίδι, αφού αμφότερες θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους «16». Πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Βραζιλία – Ιαπωνία αποδόσεις 

Η Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει για τα καλά πως μπορεί να κάνει τη ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα, ειδικά ως αουτσάιντερ. Το ότι κανείς, πάντως, δεν μπορεί να την υποτιμήσει, δεν αναιρεί το ότι η Βραζιλία είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Κι αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ
1.69winmasters
3.80winmasters
5.20winmasters

Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι αναμένεται αρκετά κλειστό, είναι και νοκ-άουτ, λογικά οι δύο ομάδες θα κοιτάξουν πρώτα την ασφάλειά τους στα μετόπισθεν. Και αυτό πρέπει να το υπολογίσει κανείς, ρίχνοντας το βλέμμα του στην πάντα ενδιαφέρουσα αγορά των γκολ. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.03winmasters
1.78winmasters
1.97winmasters
1.79winmasters

Βραζιλία – Ιαπωνία ειδικά στοιχήματα 

Ιαπωνία - Σουηδία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Ωραία όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά υπάρχουν και στοιχήματα με διαφορετική… χάρη. Φυσικά, αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία αποτελούν το… αλατοπίπερο του πονταρίσματος, πάντα έχουν αυξημένη αξία, οπότε αυξάνουν και το ενδιαφέρον. 

Πολλές οι επιλογές και μάλιστα πολύ ελκυστικές, ωστόσο εμείς ξεχωρίσαμε τις παρακάτω για το σπουδαίο ραντεβού ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Μπορείτε να τις δείτε και να… πάρετε έμπνευση για τις δικές σας. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΤΕΛΙΚΟ+OVER 2,5
5.16winmasters
OVER 1,5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+OVER 3,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5
9.00winmasters
ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ+ΚΟΡΝΕΡ ΒΡΑΖΙΛΙΑ OVER 5,5+ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑ OVER 1,5
13.70winmasters
X2+G/G+ΟΥΕΝΤΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
8.60winmasters
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
6.00winmasters

Βραζιλία – Ιαπωνία ειδικά παικτών 

Προφανώς, πέρα από τα παραπάνω, είναι πολύ ελκυστικά και τα… ειδικότερα των ειδικών. Τα ειδικά των παικτών δηλαδή. Γκολ, κάρτες, στατιστικά. Απ’όλα έχει ο μπαχτσές, οπότε πάμε να δούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΝΕΪΜΑΡ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
4.85winmasters
ΜΑΕΝΤΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
7.40winmasters
ΚΑΣΕΜΙΡΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.30winmasters

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