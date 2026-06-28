Βραζιλία – Ιαπωνία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (29/06)

Η αλήθεια είναι πως αυτό το ματσάρισμα θα μπορούσαμε να το συναντήσουμε και πιο αργά στο Μουντιάλ 2026. Άλλωστε, μιλάμε για τη μονομαχία ενός εκ των φαβορί για το Παγκόσμιο Κύπελλο με ένα από τα πιο δυνατά dark horses.

Το σίγουρο είναι πως Βραζιλία και Ιαπωνία υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα φανταστικό παιχνίδι, αφού αμφότερες θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση στους «16». Πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Βραζιλία – Ιαπωνία αποδόσεις

Η Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει για τα καλά πως μπορεί να κάνει τη ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα, ειδικά ως αουτσάιντερ. Το ότι κανείς, πάντως, δεν μπορεί να την υποτιμήσει, δεν αναιρεί το ότι η Βραζιλία είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης. Κι αυτό αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters.

Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι αναμένεται αρκετά κλειστό, είναι και νοκ-άουτ, λογικά οι δύο ομάδες θα κοιτάξουν πρώτα την ασφάλειά τους στα μετόπισθεν. Και αυτό πρέπει να το υπολογίσει κανείς, ρίχνοντας το βλέμμα του στην πάντα ενδιαφέρουσα αγορά των γκολ.

Βραζιλία – Ιαπωνία ειδικά στοιχήματα

Ωραία όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά υπάρχουν και στοιχήματα με διαφορετική… χάρη. Φυσικά, αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία αποτελούν το… αλατοπίπερο του πονταρίσματος, πάντα έχουν αυξημένη αξία, οπότε αυξάνουν και το ενδιαφέρον.

Πολλές οι επιλογές και μάλιστα πολύ ελκυστικές, ωστόσο εμείς ξεχωρίσαμε τις παρακάτω για το σπουδαίο ραντεβού ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Μπορείτε να τις δείτε και να… πάρετε έμπνευση για τις δικές σας.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΤΕΛΙΚΟ+OVER 2,5 5.16 OVER 1,5 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ+OVER 3,5+ΚΟΡΝΕΡ OVER 9,5 9.00 ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ+ΚΟΡΝΕΡ ΒΡΑΖΙΛΙΑ OVER 5,5+ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΙΑΠΩΝΙΑ OVER 1,5 13.70 X2+G/G+ΟΥΕΝΤΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 8.60 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 6.00

Βραζιλία – Ιαπωνία ειδικά παικτών

Προφανώς, πέρα από τα παραπάνω, είναι πολύ ελκυστικά και τα… ειδικότερα των ειδικών. Τα ειδικά των παικτών δηλαδή. Γκολ, κάρτες, στατιστικά. Απ’όλα έχει ο μπαχτσές, οπότε πάμε να δούμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επιλογές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΕΪΜΑΡ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 4.85 ΜΑΕΝΤΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 7.40 ΚΑΣΕΜΙΡΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.30

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