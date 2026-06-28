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Γερμανία – Παραγουάη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (29/06)

Γερμανία – Παραγουάη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (29/06)

Η Γερμανία ρίχνεται στη μάχη των νοκ άουτ απέναντι στην αξιόμαχη Παραγουάη, σε μια αναμέτρηση χωρίς αύριο στο κουπόνι.

Το σύνολο του Νάγκελσμαν είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, ωστόσο το ματς κρύβει κινδύνους, με τους «Γκουαρανί» να διψούν για διάκριση. Πάμε να τσεκάρουμε το στοίχημα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ

Γερμανία – Παραγουάη αποδόσεις 

Η Γερμανία τερμάτισε πρώτη στο γκρουπ, παρά την ήττα με 2-1 από το Εκουαδόρ την τελευταία αγωνιστική. Είναι μια πρόοδος υπολογίζοντας πως στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα δεν κατάφερε να περάσει από όμιλο.

Η Παραγουάη ήταν μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και πήρε το «εισιτήριο» για τα νοκ άουτ. Την τελευταία αγωνιστική ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Αυστραλία, ενώ προηγήθηκε η βαριά ήττα με 4-1 από τις ΗΠΑ στην πρεμιέρα και η νίκη (1-0) επί της Τουρκίας.

Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν η Παραγουαή επιβιώσει από το αντάμωμα με τη Γερμανία, γεγονός που αποτυπώνεται στις αποδόσεις από τη Stoiximan.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ

Οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά περνούν στο μικροσκόπιο, με την τιμή μεταξύ Over και Under να έχει απόσταση.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Γερμανία – Παραγουάη ειδικά στοιχήματα 

Πρόκειται για μονό αγώνα, με τη σκοπιμότητα και την ένταση να περνάει σε πρώτο πλάνο. Περιμένουμε υψηλό line στις κάρτες και το σκορ να μην πάρει μεγάλες διαστάσεις. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα κι ένα ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ
ΓΕΡΝΑΝΙΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ: ΝΑΙ
1+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+UNDER 3,5 ΓΚΟΛ
OVER 10,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 1-0, 2-0 ή 3-0

Γερμανία – Παραγουάη ειδικά παικτών

Πέρα από τα ειδικά του αγώνα, αξίζει να στραφούμε και στα ειδικά των παικτών. Κομβικός ο μεσοεπιθετικός Χάβερτς για τη Γερμανία, θα είναι μέσα στις φάσεις, πιθανό σενάριο να σκοράρει.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΧΑΒΕΡΤΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΟΥΝΤΑΒ 2+ ΣΟΥΤ ΕΝΤΟΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΓΚΟΜΕΖ  ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ

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