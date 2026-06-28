Το Grand Prix της Αυστρίας έφτασε με ειδικά στοιχήματα!

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίζεται στην Αυστρία με το όγδοο Grand Prix της σεζόν.

Η πίστα του Spielberg, στο θρυλικό Red Bull Ring της Αυστρίας φιλοξενεί τη συνέχεια του «μαραθωνίου» στη Formula 1, σε άλλο ένα άκρως ενδιαφέρον Grand Prix που υπόσχεται συγκινήσεις.

Η συγκεκριμένη πίστα «παλιάς κοπής» στις αυστριακές άλπεις σε υψόμετρο 700 μέτρων, αποτελείται από μόλις 10 στροφές, γεγονός που σημαίνει ότι οι διαφορές στα χρονόμετρα θα κριθούν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ οι τρεις διαδοχικές ζώνες DRS συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για προσπεράσματα.

Μετά τον θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον στη Βαρκελώνη που ήταν ο πρώτος για τον θρυλικό οδηγό της Ferrari έχει δοθεί νέο ενδιαφέρον στη μάχη για τον τίτλο των οδηγών.

Παράλληλα για τη Red Bull, ο αγώνας αποτελεί το εντός έδρας Grand Prix και οι «ταύροι» καλούνται να αποδείξουν μπροστά στο κοινό τους ότι μπορούν να κυριαρχήσουν απέναντι στη Mercedes και τη Ferrari, η οποία μετά την πρώτη νίκη της σεζόν θέλει να δώσει συνέχεια στα καλά αποτελέσματα.

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes μπορεί να έμεινε για πρώτη φορά φέτος εκτός βάθρου, αλλά παραμένει πρωτοπόρος με 156 βαθμούς με τον Χάμιλτον να περνά δεύτερος με 115 και να απειλεί, έχοντας ξεπεράσει τον έτερο οδηγό της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη βαθμολογία των κατασκευαστών, καθώς η Mercedes οδηγεί την κούρσα με 262 βαθμούς, καθώς μπορεί να μην είχε τον Αντονέλι στο βάθρο, αλλά είχε τον Ράσελ στη δεύτερη θέση στη Βαρκελώνη, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ως τώρα.

Ακολουθεί η Ferrari στον πίνακα με 190 βαθμούς, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η McLaren με 141.

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