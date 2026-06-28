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Ώρα για νοκ-άουτ με super έπαθλο και 1026 δώρα χωρίς κατάθεση*

Ώρα για νοκ-άουτ με super έπαθλο και 1026 δώρα χωρίς κατάθεση*

Τέρμα τα αστεία! Η φάση των νοκ-άουτ στο Παγκόσμιο ξεκινάει και oι προσφορές στη Stoiximan κινούνται σε αντίστοιχους ρυθμούς.

Τα νοκ άουτ, αρχικά με τη φάση των «32» είναι εδώ, έτοιμα να προσφέρουν συγκλονιστικές αναμετρήσεις! Μαζί και τρομερές στοιχηματικές ευκαιρίες.

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στη φάση των “32” του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

Τα μεγάλα φαβορί που κυριάρχησαν στα πρώτα παιχνίδια και σφράγισαν την πρόκρισή τους, όπως η Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι και η Αγγλία του Χάρι Κέιν, καλούνται τώρα να αποδείξουν την ανωτερότητά τους, διεκδικώντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Μαζί τους, ομάδες όπως η Ολλανδία, η Βοσνία και η Κολομβία, πήραν τις μεγάλες νίκες που χρειάζονταν και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα νοκ άουτ, Όλοι τους ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, με μοναδικό στόχο μια θέση στους «16»!

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Στη Stoiximan, το στοιχηματικό ενδιαφέρον εντείνεται για κάθε νοκ άουτ αναμέτρηση. Ποιός θα πάρει το εισιτήριο για τους “16” και θα έρθει ένα βήμα πιό κοντά στο τρόπαιο;

Πρόγραμμα ανταμοιβής με super έπαθλο*, στη φάση των “32” του Παγκοσμίου στη Stoiximan!

Μπαίνεις δυνατά στη δράση με δώρα* που σου δίνουν επιπλέον ευκαιρίες σε Στοίχημα και Live Casino. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δίνοντάς σου την ευκαιρία να επωφεληθείτε άμεσα.

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