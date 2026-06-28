Νότια Αφρική – Καναδάς: Το πρώτο νοκ άουτ της φάσης των «32» με 0% γκανιότα και «Ενισχυμένα» Bet Builders

Το πρώτο ματς της φάσης των «32» φέρνει αντιμέτωπο ένα απρόσμενο ζευγάρι. Στο Καναδάς – Νότια Αφρική τα προγνωστικά προμηνύουν μία σκληρή μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που κατάφεραν για πρώτη φορά στην ιστορία τους να προκριθούν στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πρόκριση αυτή αποτελεί πλέον το μεγάλο τους όνειρο και καμία από τις δύο δεν δείχνει διατεθειμένη να σταματήσει εδώ.

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Ο Καναδάς πραγματοποίησε μία περίεργη πορεία στη φάση των ομίλων. Ξεκίνησε με ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, συνέτριψε το Κατάρ με το εμφατικό 6-0 και παρά την ήττα με 2-1 από την πρωτοπόρο Ελβετία εξασφάλισε τη δεύτερη θέση. Η οικοδέσποινα ομάδα έδειξε πως διαθέτει ένταση, ποιότητα στο επιθετικό τρίτο και μεγάλη αποτελεσματικότητα, πετυχαίνοντας συνολικά οκτώ γκολ στα τρία παιχνίδια της.

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Σε αυτό το ιστορικό ραντεβού το στοίχημα για το συγκρότημα του Τζέσι Μαρς είναι να επιστρέψει στις εμφανίσεις των δύο πρώτων αγωνιστικών. Οι Καναδοί διαθέτουν περισσότερες λύσεις μεσοεπιθετικά και θέλουν να επιβάλουν από νωρίς τον ρυθμό τους, αποφεύγοντας τα αμυντικά λάθη που κόστισαν απέναντι στην Ελβετία.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ στο 4.95: Νίκη Καναδά & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Η Νότια Αφρική, από την άλλη πλευρά, ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις της φάσης των ομίλων. Ηττήθηκε αρχικά με 2-0 από το Μεξικό, στη συνέχεια απέσπασε πολύτιμη ισοπαλία 1-1 από την Τσεχία και στην τελευταία αγωνιστική νίκησε με 1-0 τη Νότια Κορέα, αποτέλεσμα που της χάρισε απρόσμενα τη δεύτερη θέση πίσω από τους διοργανωτές Μεξικανούς. Το σύνολο του Ούγκο Μπρος βασίστηκε στην εξαιρετική αμυντική του λειτουργία, δεχόμενο μόλις τρία γκολ σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο.

Το στοίχημα για τη Νότια Αφρική είναι να οδηγήσει την αναμέτρηση στον δικό της ρυθμό, περιορίζοντας τους χώρους και εκμεταλλευόμενη τις αντεπιθέσεις. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν μόνο μία φορά στο παρελθόν, σε φιλική αναμέτρηση το 2007, όταν οι Αφρικανοί είχαν επικρατήσει με 2-0, όμως πλέον τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά.

Ο Καναδάς διαθέτει μεγαλύτερη ποιότητα επιθετικά και είναι το φαβορί για την πρόκριση, όμως η Νότια Αφρική απέδειξε στους ομίλους ότι μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν βρίσκει χώρους. Η συγκεκριμένη ενισχυμένη επιλογή συνδυάζει τη νίκη των Καναδών με γκολ και από τις δύο ομάδες σε μία ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση.

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