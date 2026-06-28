Ξεκινάει η φάση των «32» με ενισχυμένες αποδόσεις!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει στην πιο ενδιαφέρουσα φάση του και από εδώ και πέρα τα λάθη δεν επιτρέπονται.

Την Κυριακή (28/6) γίνεται η πρώτη σέντρα στη φάση των «32» και στο Λος Άντζελες ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική (22:00).

Οι Καναδοί συνεχίζουν στα νοκ άουτ για πρώτη φορά στην ιστορία τους, καθώς εκμεταλλεύτηκαν τον παράγοντα έδρα στον όμιλο, συγκεντρώνοντας 4 βαθμούς για τη δεύτερη θέση, με νίκη επί του Κατάρ (6-0), ισοπαλία με τη Βοσνία (1-1) και ήττα από την Ελβετία (1-2).

Πρωτάρα στα νοκ άουτ και η Νότια Αφρική, με την ομάδα του Ούγκο Μπρος να πανηγυρίζει την πρόκριση χάρη στο 1-0 της τελευταίας αγωνιστικής με τη Νότια Κορέα, με 4 βαθμούς καθώς είχε προηγηθεί το 2-0 από το Μεξικό και το 1-1 με την Τσεχία.

Νότια Αφρική – Καναδάς 1:5.35 X:3.55 2:1.71

Η σκυτάλη περνά τη Δευτέρα (29/6) στο Χιούστον όπου γίνεται το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε Βραζιλία και Ιαπωνία (20:00).

Η «σελεσάο» του Κάρλο Αντσελότι μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με το Μαρόκο (1-1) συνέχισε με 2/2 απέναντι σε Αϊτή και Σκωτία με το ίδιο σκορ (3-0) για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο και πλέον φιλοδοξεί να φτάσει ως το τέλος του δρόμου για το έκτο αστέρι της.

Τη δική της φιλοδοξία έχουν και οι «μπλε σαμουράι» που ολοκλήρωσαν αήττητοι τον όμιλό τους με 5 βαθμούς.

Μετά το 2-2 με την Ολλανδία ακολούθησε το ευρύ 0-4 επί της Τυνησίας και το 1-1 με τη Σουηδία που τους έδωσε τη δεύτερη θέση και για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση το εισιτήριο για τη νοκ άουτ φάση, έχοντας σε πρώτη φάση στόχο να φτάσει τουλάχιστον στους «16» όπως σε Ρωσία και Κατάρ.

Βραζιλία – Ιαπωνία 1:1.73 X:3.60 2:5.15

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