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Μεξικό – Αγγλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (05/07)

Μεξικό - Αγγλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (05/07)

Η Αγγλία επιστρέφει στον τόπο του… μαρτυρίου της. Στο εμβληματικό «Αζτέκα», όπου δέχθηκε το περίφημο γκολ του Μαραντόνα με το χέρι το 1986. Αναζητά την εξιλέωσή της, αλλά και την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Βέβαια, το έργο της δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση, αφού καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μεξικού, που εκτός του ότι έχει τον κόσμο στο πλευρό του, έχει δείξει και ωραία πράγματα στο χορτάρι. Αμφίρροπη η αναμέτρηση, λοιπόν, όμως το σίγουρο είναι πως την περιμένουμε με ανυπομονησία, οπότε πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Μεξικό – Αγγλία αποδόσεις 

Μεξικό - Εκουαδόρ: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (01/07)

Η Αγγλία… έφτυσε αίμα για να περάσει το Κονγκό και τώρα θα παίξει εκτός έδρας ουσιαστικά. Κάπως έτσι, παρά τον φαβοριτισμό της, τα πράγματα δείχνουν αρκετά ισορροπημένα στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters. Άλλωστε, το Μεξικό δεν το λες… ευκολάκι. 

ΜΕΞΙΚΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΑ
3.05winmasters
3.20winmasters
2.45winmasters

Προφανώς και έχει ενδιαφέρον να ρίξει κανείς το βλέμμα του και στην αγορά των γκολ. Δεν προβλέπεται, βέβαια, να ανοίγει πάρα πολύ το παιχνίδι και είναι χαρακτηριστικό το ότι το line έχει τοποθετηθεί στο 2. 

OVER 2 UNDER 2,5 G/G N/G
1.71winmasters
2.04winmasters
2.01winmasters
1.76winmasters

Μεξικό – Αγγλία ειδικά στοιχήματα

Προφανώς και δεν θα γινόταν, πάντως, να αφήσουμε εκτός συζήτησης και τα πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Καλά όλα τα παραπάνω, αλλά σαν τα ειδικά και τα συνδυαστικά δεν έχει. Και από τη στιγμή που τα βρίσκουμε σε πληθώρα, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της διαλογής. 

Μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ. Και εσείς μπορείτε παρακάτω να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε ως τις πιο ελκυστικές. Είτε θέλετε να διανθίσετε τη νίκη μια εκ των δύο ομάδων, είτε να το ψάξετε διαφορετικά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΕΞΙΚΟ+OVER 1,5+ΚΙΝΙΟΝΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
10.20winmasters
ΑΓΓΛΙΑ+G/G+ΚΕΪΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
7.10winmasters
OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
7.40winmasters
OVER 1,5 ΔΟΚΑΡΙα
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
5.00winmasters

Μεξικό – Αγγλία ειδικά παικτών 

Από εκεί και πέρα, μπορεί κανείς να βουτήξει ακόμη πιο βαθιά στα ειδικά στοιχήματα και να ψάξει αξία στα ειδικά παικτών. Κι εδώ δεν είναι λίγες οι επιλογές που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Είτε τις δει κανείς ως fun bet, είτε ως… καλές επενδύσεις. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΡΑΟΥΛ ΧΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ
9.70winmasters
ΜΠΕΛΙΝΓΚΧΑΜ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
3.55winmasters
ΑΛΒΑΡΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
3.65winmasters

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