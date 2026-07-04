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Ματσάρα στο Καναδάς – Μαρόκο με super έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Επικίνδυνη πίστα για τα φαβορί: Παγκόσμιο με 1016 Δώρα* χωρίς κατάθεση* στη Stoiximan

Τα νοκ-άουτ των «16» ανοίγουν την αυλαία τους με μια σπουδαία αναμέτρηση. Ο Καναδάς και το Μαρόκο διασταυρώνουν τα ξίφη τους με μοναδικό πλέον στόχο, το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης!

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Ο Καναδάς σφράγισε την πρώτη του παρουσία στους «16» χάρη σε ένα συγκλονιστικό γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις, παίρνοντας τη νίκη με 1-0 επί της Νότιας Αφρικής. Οι Καναδοί έχοντας ως απόλυτο ηγέτη τον Άλφονσο Ντέιβις με 3 γκολ, θα δώσουν το 100% για να συνεχίσουν το ιστορικό τους ταξίδι.

Από την άλλη, το Μαρόκο πέτυχε μια φοβερή πρόκριση απέναντι στην Ολλανδία. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε στις καθυστερήσεις, στέλνοντας το ματς στην παράταση όπου και εν τέλη κέρδισε τους Ολλανδούς στα πέναλτι με 3-2! Με την ποιότητα των Χακίμι και Ντίαζ, θέλουν να σταματήσουν την ορμή των Καναδών.

Το Παγκόσμιο στη Stoiximan χωρίς κατάθεση* με 1026 Δώρα*

Στο Παγκόσμιο του 2022, το Μαρόκο είχε επικρατήσει με 2-1 του Καναδά στη φάση των ομίλων. Τώρα παίζουν για το εισιτήριο στους “16”! Στη Stoiximan, αυτό το “ντέρμπι” ανεβάζει την αδρεναλίνη με πλούσιο στοιχηματικό ενδιαφέρον, ποιός θα βρεί τις κατάλληλες λύσεις και ποιός θα λυγίσει;

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