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Η φάση των «16» αρχίζει δυναμικά με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η φάση των «16» αρχίζει δυναμικά με ενισχυμένες αποδόσεις!
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Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου αρχίζει με δύο σπουδαία παιχνίδια που θα βγάλουν τον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης.

Στο Χιούστον ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Μαρόκο (20:00) στο παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία του δεύτερου γύρου των νοκ άουτ.

Οι Καναδοί όντες σχεδόν… γηπεδούχοι, καθώς στον όμιλο αγωνίστηκαν στην έδρα τους και στα νοκ άουτ αγωνίζονται στις ΗΠΑ, θέλουν να γράψουν κι άλλες ιστορικές σελίδες.

Ήδη με την πρόκριση από τον όμιλο στους «32» κατέγραψαν την κορυφαία επίδοση της ιστορίας τους και χάρη στο γκολ του Εουστάκιο στο 90+2’ έκαμψαν την αντίσταση της ιδιαίτερα μαχητικής Νότιας Αφρικής (1-0), παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16», στοχεύοντας ακόμα πιο ψηλά.

Ιστορία θέλει να γράψει ξανά και το Μαρόκο, το οποίο στο Κατάρ πριν από 4 χρόνια έφτασε στα ημιτελικά ως η πρώτη ομάδα της Αφρικής στους «4» και επιβεβαιώνει πως ήρθε για να μείνει στα υψηλά πατώματα.

Η παρέα του Αγιούμπ Ελ Καμπί πήρε μεγάλη πρόκριση επί της Ολλανδίας, την οποία αφού ισοφάρισε με το γκολ του Ντιόπ στο 90+1’ (1-1), υπέταξε στη συνέχεια στα πέναλτι (3-2) με τον Μπόνο να είναι «κέρβερος» στην ψυχοφθόρο διαδικασία.

Καναδάς – Μαρόκο 1:5.25 X:3.65 2:1.85

Η σκυτάλη περνάει στη Φιλαδέλφεια όπου τίθενται αντιμέτωπες Παραγουάη και Γαλλία (00:00) για την έτερη ομάδα του προημιτελικού ζευγαριού.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται αντίπαλες σε νοκ άουτ Μουντιάλ ξανά μετά το 1998, όταν οι «τρικολόρ» είχαν πάρει πρόκριση-θρίλερ στον αγώνα των «16» με το χρυσό γκολ του Λοράν Μπλαν στο 113’ (1-0).

Η παρέα του Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε στους «16» έχοντας υποτάξει τη Σουηδία με 3-0 και δύο γκολ του ηγέτη της που κυνηγά τόσο τον τίτλο, αλλά και την κορυφή στον πίνακα των σκόρερς (6 έως τώρα).

Όσο για τους Παραγουανούς έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη έκπληξη των νοκ άουτ με την πρόκριση εις βάρος της Γερμανίας (1-1 στην κανονική διάρκεια, 4-3 στα πέναλτι), κάνοντας όνειρα για μία ακόμα μεγαλύτερη.

Παραγουάη – Γαλλία 1:17.00 X:3.75 2:4.15

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