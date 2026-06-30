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Βέλγιο – Σενεγάλη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (01/07)

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026 και ήδη τα νοκ-άουτ έχουν αρχίσει να δικαιώνουν τις προσδοκίες. Πλέον, το πράγμα έχει σοβαρέψει για τα καλά και κάθε λεπτομέρεια μετράει. 

Αυτό είναι που κάνει τόσο συναρπαστικά τα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης. Και ειδικά όταν μιλάμε για τόσο αμφίρροπα ζευγάρια, όπως αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Δύο ομάδες που στοχεύουν να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση και έχουν τους λόγους τους να το πιστεύουν. Ας δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος

Βέλγιο – Σενεγάλη αποδόσεις 

Η αλήθεια είναι πως το Βέλγιο κάπως απογοήτευσε στους ομίλους. Με την εικόνα του, δηλαδή, μιας και τη δουλειά του την έκανε. Ακόμη κι έτσι, κόντρα στην πολύ καλή Σενεγάλη, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters

ΒΕΛΓΙΟ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΕΝΕΓΑΛΗ
2.20winmasters
3.20winmasters
3.55winmasters

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μη ρίξουμε το βλέμμα μας και στην αγορά των γκολ. Άλλωστε, μιλάμε για δύο σύνολα με πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και ελπίζουμε σε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.12winmasters
1.71winmasters
1.87winmasters
1.88winmasters

Βέλγιο – Σενεγάλη ειδικά στοιχήματα 

Ποιος δεν θέλει όμως να δοκιμάζει τον εαυτό του και στα πιο… ιντριγκαδόρικα στοιχήματα; Καλά όλα τα παραπάνω, αλλά σαν τα ειδικά και τα συνδυαστικά δεν έχει. Πολλές οι επιλογές, ειδικά τώρα που μπαίνουν στο παιχνίδι και η παράταση και τα πέναλτι, οπότε κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της διαλογής. 

Μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ! Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για τη «μονομαχία» ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ 4-6 ΓΚΟΛ
4.54winmasters
OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
7.42winmasters
ΒΕΛΓΙΟ+ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣΠεριεχόμενο
6.45winmasters
ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η’ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
5.50winmasters
ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 2-2
14.00winmasters

Βέλγιο – Σενεγάλη ειδικά παικτών 

Και ενώ οι παραπάνω επιλογές μάς έχουν… ανοίξει την όρεξη, είναι αλήθεια πως υπάρχουν και ακόμη πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Αυτά που αφορούν αποκλειστικά στους πρωταγωνιστές του αγώνα, στις δικές τους ενέργειες. Μια αδυναμία την έχουμε, όσο να’ναι, στα ειδικά παικτών. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
3.80winmasters
ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
3.15winmasters
ΣΑΡ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
3.65winmasters

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