Βέλγιο – Σενεγάλη: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (01/07)

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026 και ήδη τα νοκ-άουτ έχουν αρχίσει να δικαιώνουν τις προσδοκίες. Πλέον, το πράγμα έχει σοβαρέψει για τα καλά και κάθε λεπτομέρεια μετράει.

Αυτό είναι που κάνει τόσο συναρπαστικά τα παιχνίδια σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης. Και ειδικά όταν μιλάμε για τόσο αμφίρροπα ζευγάρια, όπως αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και τη Σενεγάλη. Δύο ομάδες που στοχεύουν να φτάσουν μακριά στη διοργάνωση και έχουν τους λόγους τους να το πιστεύουν. Ας δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος.

Βέλγιο – Σενεγάλη αποδόσεις

Η αλήθεια είναι πως το Βέλγιο κάπως απογοήτευσε στους ομίλους. Με την εικόνα του, δηλαδή, μιας και τη δουλειά του την έκανε. Ακόμη κι έτσι, κόντρα στην πολύ καλή Σενεγάλη, έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η winmasters.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μη ρίξουμε το βλέμμα μας και στην αγορά των γκολ. Άλλωστε, μιλάμε για δύο σύνολα με πολλή ποιότητα μεσοεπιθετικά και ελπίζουμε σε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι.

Βέλγιο – Σενεγάλη ειδικά στοιχήματα

Ποιος δεν θέλει όμως να δοκιμάζει τον εαυτό του και στα πιο… ιντριγκαδόρικα στοιχήματα; Καλά όλα τα παραπάνω, αλλά σαν τα ειδικά και τα συνδυαστικά δεν έχει. Πολλές οι επιλογές, ειδικά τώρα που μπαίνουν στο παιχνίδι και η παράταση και τα πέναλτι, οπότε κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της διαλογής.

Μην αγχώνεστε, εμείς είμαστε εδώ! Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για τη «μονομαχία» ανάμεσα σε Βέλγιο και Σενεγάλη.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 4-6 ΓΚΟΛ 4.54 OVER 2,5+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 7.42 ΒΕΛΓΙΟ+ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ Περιεχόμενο 6.45 ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η’ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 5.50 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ 2-2 14.00

Βέλγιο – Σενεγάλη ειδικά παικτών

Και ενώ οι παραπάνω επιλογές μάς έχουν… ανοίξει την όρεξη, είναι αλήθεια πως υπάρχουν και ακόμη πιο ενδιαφέροντα στοιχήματα. Αυτά που αφορούν αποκλειστικά στους πρωταγωνιστές του αγώνα, στις δικές τους ενέργειες. Μια αδυναμία την έχουμε, όσο να’ναι, στα ειδικά παικτών.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΖΑΚΣΟΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 3.80 ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 3.15 ΣΑΡ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 3.65

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