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Ισπανία – Αργεντινή διαιτητής: «Επιφυλακτικός» με τις κάρτες ο Βίντσιτς

Ισπανία - Αργεντινή διαιτητής: «Επιφυλακτικός» με τις κάρτες ο Βίντσιτς

Ένα ματς έμεινε. Ένα μεγάλο ραντεβού. Το μεγαλύτερο. Αυτό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, που θα παλέψουν για το χρυσό τρόπαιο στον Τελικό του Μουντιάλ 2026. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε αυτό το παιχνίδι να μην το πάρει πάνω του και μια πολύ έμπειρη σφυρίχτρα. 

Και λίγοι διαιτητές είναι πιο έμπειροι από τον Σλάβκο Βίντσιτς. Ο Σλοβένος έγινε viral για τη συγκινητική του αντίδραση όταν έμαθε πως θα σφυρίξει τον Τελικό στα μουντιάλ προγνωστικά. Πλέον, όμως, αφήνει τη συγκίνηση στην άκρη και ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Αξίζει να ετοιμαστούμε κι εμείς, να τον μελετήσουμε με βάση το στοίχημα

Στατιστικά Σλάβκο Βίντσιτς

Στατιστικά Βίντσιτς με συλλόγους

Ο Σλοβένος ρέφερι είναι από τα αγαπημένα παιδιά της UEFA και, παρά την «παγωμάρα» της με τη FIFA, πήρε αυτός την ευθύνη του Τελικού. Λογικό, αφού έχει διευθύνει σπουδαία παιχνίδια σε κάθε επίπεδο. Στο Champions League, όπου σφύριξε και τον Τελικό του 2024, και φυσικά και στο EURO. 

Προέρχεται από γεμάτη σεζόν, όπου σφύριξε 25 παιχνίδια. Και σε αυτά έδειξε πως πρόκειται για έναν ψύχραιμο ρεφ, που δεν μοιράζει κάρτες και πέναλτι… αβέρτα. Ας δούμε τα στατιστικά του φέτος: 

  • Πόσους αγώνες σφύριξε τη σεζόν: 25 
  • Μ.Ο κίτρινων καρτών/αγώνα: 3,9
  • Πόσες κόκκινες κάρτες έβγαλε: 5
  • Πόσα πέναλτι καταλόγισε: 10

Στατιστικά Βίντσιτς στο Μουντιάλ 2026 

Μάλιστα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο ο Σλοβένος είναι ακόμη πιο… επιφυλακτικός. Φαίνεται να ακολουθεί κατά γράμμα την οδηγία της FIFA για λιγότερες κάρτες, καταφέρνοντας, πάντως, να κρατά το παιχνίδι υπό τον έλεγχό του. 

Στο Μουντιάλ αυτό έχει διευθύνει τρεις αναμετρήσεις, μοιράζοντας 7 κίτρινες κάρτες, ενώ έχει βγάλει και μια κόκκινη. Παρακάτω, τα στατιστικά στη φετινή διοργάνωση: 

  • Αγώνες στο Μουντιάλ 2026: 3
  • Κίτρινες κάρτες: 7 
  • Κόκκινες κάρτες: 1 
  • Πέναλτι: –

Ισπανία – Αργεντινή ειδικά στοιχήματα διαιτητή

Ώρα να περάσουμε και στο… ψητό. Ο Βίντσιτς θα σφυρίξει τον μεγάλο Τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία και οι δύο ομάδες ξέρουν πως θα βρουν απέναντί τους έναν ρέφερι πολύ σοβαρό και ικανό. 

Η Stoiximan έχει ήδη διαμορφώσει πολύ ενδιαφέρουσες αποδόσεις για το παιχνίδι, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και εξαιρετικές επιλογές που περιλαμβάνουν και τον ρόλο του Βίντσιτς σε αυτό. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε πως οι δύο από τους τρεις αγώνες που διηύθυνε ο Σλοβένος στο Μουντιάλ έληξαν με Under 2,5 τέρματα. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
UNDER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
2.07stoiximan
UNDER 2,5  ΓΚΟΛ
1.67stoiximan
ΚΑΙ ΟΙ 2 ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ 2+ ΚΑΡΤΕΣ
OVER 0,5 ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
4.25stoiximan
ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.35stoiximan

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