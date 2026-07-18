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Ισπανία – Αργεντινή: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (19/07)

Ισπανία - Αργεντινή: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (19/07)

Τίποτα δεν κρατάει για πάντα. Και δυστυχώς το Μουντιάλ 2026 φτάνει στο τέλος του. Πριν, όμως, γυρίσουμε ξανά την τετραετή κλεψύδρα αναμονής, μας μένει το… καλύτερο. Ο μεγάλος Τελικός φυσικά, το σπουδαίο ραντεβού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. 

Για πρώτη φορά βρίσκονται αντιμέτωπες η Πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής και το αποτέλεσμα αυτής της κόντρας προβλέπεται… εκρηκτικό. Προφανώς, μιλάμε για ένα παιχνίδι απόλυτα ανοιχτό, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Οπότε, πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
1.70stoiximan
2.30stoiximan

Ισπανία – Αργεντινή αποδόσεις 

Βέβαια, το ότι τα πάντα μπορούν να συμβούν δεν αναιρεί το ότι στο ζευγάρι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και αυτό δεν είναι άλλο από την Ισπανία. Η Ρόχα, σε αντίθεση με την Αλμπισελέστε, έχει υπάρξει φανταστική στη διοργάνωση και σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, πράγμα που αποτυπώνεται και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για αυτό η Stoiximan

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
2.49stoiximan
3.12stoiximan
3.59stoiximan

Κάθε Τελικός προμηνύεται κλειστός, πάντα παίζει μπάλα και η σκοπιμότητα. Η αγορά των γκολ, πάντως, παραμένει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για δύο τόσο ποιοτικές ομάδες. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
2.20stoiximan
1.67stoiximan
1.80stoiximan
1.93stoiximan

Ισπανία – Αργεντινή ειδικά στοιχήματα 

Καλά όλα τα παραπάνω, βέβαια, αλλά όχι και… χρυσά. Τα πιο «χρυσά» στοιχήματα είναι σίγουρα τα ειδικά και συνδυαστικά που πάντα προσφέρουν μεγαλύτερη αξία. Τα βρίσκουμε σε πληθώρα και για αυτόν τον λόγο χρειάζεται προσεκτική διαλογή.  

Κανείς μπορεί να στηρίξει την Ισπανία ως φαβορί και να «χτίσει» στην απόδοσή της ή και την Αργεντινή που τη βρίσκουμε και σε πιο ελκυστική τιμή. Φυσικά, πάντως, αξίζει να ρίξουμε το βλέμμα μας και σε πιο ουδέτερες επιλογές βασισμένες σε γκολ ή κάρτες. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
9.24stoiximan
ΙΣΠΑΝΙΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΕΛΙΚΟ+N/G
6.40stoiximan
X2+OVER 2,5+ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ‘Η ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
4.90stoiximan
ΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΠΕΝΑΛΤΙ
3.35stoiximan
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
9.25stoiximan

Ισπανία – Αργεντινή ειδικά παικτών 

Περιμένουμε τις πιο ποιοτικές μονάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής να κάνουν τη διαφορά. Όπως αρμόζει σε έναν Τελικό. Και για αυτόν τον λόγο δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα ειδικά παικτών, που πάντα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΛΑΜΙΝ ΓΙΑΜΑΛ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
4.75stoiximan
ΜΕΣΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
6.00stoiximan
ΜΕΡΙΝΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
9.00stoiximan
ΡΟΜΕΡΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
2.82stoiximan
ΡΟΝΤΡΙ 112+ ΠΑΣΕΣ
2.80stoiximan

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