Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ: Ειδικά Στοιχήματα (23/07)

Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ ξεκινάει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα βρει απέναντί του την Ντιναμό Κιέβου, σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο κουπόνι.

Το συγκεκριμένο ματς θα διεξαχθεί σε ουδέτερο έδαφος, στην Πολωνία, με τη ρεβάνς να έχει προγραμματιστεί για μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα. Οι δύο ομάδες διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία για να χτυπήσουν μια θέση μέσα στη League Phase. Καλά όλα αυτά, πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΠΑΟΚ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ LEAGUE PHASE ΤΟΥ EUROPA LEAGUE ΝΑΙ 3.00 ΟΧΙ 1.35

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ αποδόσεις

Η Ντιναμό Κιέβου τερμάτισε 4η τη σεζόν που μας πέρασε στο πρωτάθλημα Ουκρανίας, ωστόσο πήρε το «εισιτήριο» για τα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ λόγω της κατάκτησης του Κυπέλλου. Η ευρωπαϊκή της περιπέτεια ξεκίνησε από τον πρώτο γύρο και χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουν. Κλουζ, καθώς και τα δύο ματς με τους Ρουμάνους έληξαν 0-0 στην κανονική διάρκεια.

Ο ΠΑΟΚ κατέλαβε την 3η θέση στη Σούπερ Λιγκ και αποφάσισε να αλλάξει ρότα. Συγκεκριμένα, θα πορευτεί με νέο προπονητή, καθώς αποχώρησε ο πετυχημένος Ραζβάν Λουτσέσκου και τη θέση του ανέλαβε ο Ιταλός Αλέσιο Λίσι, ο οποίος πραγματοποιεί ντεμπούτο.

Περιμένουμε μια αμφίρροπη αναμέτρηση, γεγονός που αποτυπώνεται στο σετ αποδόσεων από τη Novibet.

NTINAMO KIEBOY ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΠΑΟΚ 2.06 3.25 2.70

Συνήθως στα πρώτα ματς οι ομάδες δεν ρισκάρουν ιδιαίτερα, βασικός λόγος που συναντάμε σε υψηλή τιμή το Over 2,5.

Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ ειδικά στοιχήματα

Με τη σκοπιμότητα να περνάει σε πρώτο πλάνο, αναμένουμε σχετικά ισορροπημένη αναμέτρηση, όπου το σκορ δύσκολα θα πάρει διαστάσεις. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό έχουμε κρατήσει ένα bet builder, ενώ μελετώντας το ζευγάρι αξίζει να στραφούμε σε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως δελεαστικές αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ: 0-1, 0-2, 0-3 4.33 Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ/2 ΤΕΛΙΚΟ 6.10 Χ2+UNDER 2,5+UNDER 0,5 ΓΚΟΛ ΣΤΟ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.70 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ: ΝΑΙ 3.90 OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.25

Δες επίσης: