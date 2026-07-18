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Όλα έτοιμα για το Grand Prix του Βελγίου με ειδικά στοιχήματα!

Όλα έτοιμα για το Grand Prix του Βελγίου με ειδικά στοιχήματα!
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Το θρυλικό Spa στο Βέλγιο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει το 8ο grand prix για τη φετινή σεζόν στη Formula 1.

Η μάχη για τον τίτλο έχει πάρει «φωτιά» με τον Κίμι Αντονέλι να συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα και τους Ράσελ και Χάμιλτον να ακολουθούν.

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes ξεκίνησε από την pole position, όμως ένα μηχανικό πρόβλημα ήταν η αιτία για την οποία τερμάτισε στην 15η θέση. Την εξέλιξη αυτή εκμεταλλεύθηκε ο Σαρλ Λεκλέρκ ο οποίος πήρε την πρώτη του φετινή νίκη και έφτασε τους 108 βαθμούς.

Στο βάθρο ανέβηκαν και οι Ράσελ και Χάμιλτον και πλέον διεκδικούν με μεγάλες αξιώσεις τον τίτλο.

Ειδικά ο πρώτος απέχει πλέον μόλις 25 βαθμούς από τον ομόσταβλό του στη Mercedes κάτι που σημαίνει ότι μπορεί υπό προϋποθέσεις να περάσει ακόμα και στην κορυφή.

Βέβαια ο Χάμιλτον με την εμπειρία του μπορεί να φτάσει σε μία μεγάλη ανατροπή, αρκεί να συνεχίσει να δείχνει την ίδια σταθερότητα.

Την περσινή σεζόν οι δύο τους, όντας στην ίδια ομάδα, ήταν αυτοί που βρέθηκαν στις θέσεις 1-2 στο Βέλγιο, όμως ο Ράσελ δέχτηκε ποινή αποκλεισμού καθώς το μονοθέσιο του βρέθηκε 1,5 κιλό ελαφρύτερο από το επιτρεπτό όριο και η νίκη πήγε στον Χάμιλτον.

Τώρα η Ferrari με τις συνεχείς αναβαθμίσεις μοιάζει ικανή να απειλήσει τη Mercedes, στηρίζοντας και τις ελπίδες της στον Χάμιλτον για έναν τίτλο στους οδηγούς μετά το 2007 και τον Κίμι Ραϊκόνεν.

Αυτός που ψάχνει αντίδραση είναι ο Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes έχει εντυπωσιάσει τη φετινή σεζόν όμως στους τρεις τελευταίους αγώνες έχει ανέβει μόλις μία φορά στο βάθρο!

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