bwin: Γαλλία – Αγγλία με 0% Γκανιότα*!

Γαλλία και Αγγλία θα παίξουν στο Μαϊάμι για την κατάκτηση της 3ης θέσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου, θέλοντας να… γλυκάνουν την πίκρα του αποκλεισμού από τον τελικό.

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Νέα μεγάλη αποτυχία

Η Γαλλία θεωρούνταν ένα από τα φαβορί (αν όχι το πρώτο) από τον ποδοσφαιρικό κόσμο για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Δύο σερί τελικούς, μία κατάκτηση (2018) για τους «τρικολόρ» και όλα έμοιαζαν ιδανικά. Έμοιαζαν όμως, καθώς το σύνολο του Ντεσάν και πάλι σε μία μεγάλη αναμέτρηση δεν είχε απαντήσεις. Έτσι σχετικά εύκολα γνώρισε τον αποκλεισμό από την Ισπανία. Η γαλλική ομάδα θα πάρει μέρος για τέταρτη φορά σε ματς για την κατάληψη της 3ης θέσης. Μόνο η Γερμανία έχει περισσότερες παρουσίες (5). Οι «τρικολόρ» έχουν κερδίσει δύο από τις τρεις προηγούμενες φορές (6-3 τη Γερμανία το 1958 και 4-2 το Βέλγιο το 1986), ενώ ηττήθηκαν 3-2 από την Πολωνία το 1982. Φινάλε για τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της Γαλλίας. Αυτός ο αγώνας θα είναι ο 187ος. Απολογισμός 121 νίκες, 35 ισοπαλίες και 30 ήττες, για τον πιο επιτυχημένη προπονητής στην ιστορία της ομάδας.

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Να… σηκώσει κεφάλι

Η Αγγλία μετά το 1-0 στον ημιτελικό με την Αργεντινή «εξαφανίστηκε» από το γήπεδο, μετρώντας 12% κατοχή κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών που προηγούταν! Έδωσε την μπάλα στα πόδια του Λιονέλ Μέσι και της παρέας του κι έτσι επήλθε το… μοιραίο του αποκλεισμού. Τα «τρία λιοντάρια» πήραν δύο φορές μέρος σε αναμέτρηση για την 3η θέση σε Μουντιάλ. Σε αμφότερα ηττήθηκε! Το 1990 με 2-1 από την Ιταλία και το 2018 με 2-0 από το Βέλγιο. Μοναδική ομάδα με περισσότερες ήττες η Ουρουγουάη (3). Κατακόρυφη άνοδος στην απόδοση του Άντονι Γκόρντον, με τρεις ασίστ και ένα γκολ στα τέσσερα τελευταία!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΓΑΛΛΙΑ – ΑΓΓΛΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

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