Η 3η θέση του Παγκοσμίου, με έπαθλο* ανταμοιβής στη Stoiximan!

Μπορεί το βλέμμα όλων να στρέφεται στον μεγάλο Τελικό, όμως η μάχη για την 3η θέση του κόσμου κρύβει τη δική της γοητεία! Γαλλία και Αγγλία, δύο από τις πιο βαριές φανέλες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έφτασαν ένα βήμα πριν από το τρόπαιο και τώρα συγκρούονται σε έναν μικρό τελικό, που μόνο μικρός δεν είναι, αφού στη Stoiximan το στοιχηματικό ενδιαφέρον κορυφώνεται μέσω του Mission όπου και διεκδικείς έπαθλο* ανταμοιβής!

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Η Γαλλία του Εμπαπέ, εφόσον δεν κατάφερε τον αρχικό στόχο της, θέλει να κλείσει αυτή την διοργάνωση νικηφόρα. Θα σκοράρει ο Εμπαπέ το/τα γκολ που θα του δώσει το Χρυσό παπούτσι;

Αντίθετα, η Αγγλία, μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά, ψάχνει μια θετική κατάληξη αποδεικνύοντας πως είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη αφού θα παλέψει για την τρίτη θέση.

Οι αποδόσεις για τον Πρώτο σκόρερ του Παγκόσμιου στη Stoiximan!

Θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι γεμάτο γκολ ή το πείσμα για τη νίκη θα κυριαρχήσει;

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