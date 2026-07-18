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Τα Σκανδιναβικά πρωταθλήματα συνεχίζονται με ειδικά στοιχήματα!

Τα Σκανδιναβικά πρωταθλήματα συνεχίζονται με ειδικά στοιχήματα!
260314 Eirik Hestad of Molde celebrates after scoring the 2-0 goal during the Eliteserien match between Molde and Rosenborg on March 14, 2026 in Molde. Photo: Marius Simensen / BILDBYRAN / COP 238 bbeng eliteserien football fotball fotboll jubel molde rosenborg soccer *** 260314 Eirik Hestad of Molde celebrates after scoring the 2 0 goal during the Eliteserien match between Molde and Rosenborg on March 14, 2026 in Molde Photo Marius Simensen BILDBYRAN COP 238 bbeng eliteserien football fotball fotboll jubel molde rosenborg soccer PUBLICATIONxNOTxINxSWExNORxFINxDEN Copyright: MARIUSxSIMENSEN BB260314ZY063

Γεμάτο δράση κυρίως στα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα του Σαββάτου (18/7).

Στην Elitserien της Νορβηγίας η Τρόμσο προηγείται και ονειρεύεται το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, έχοντας τερματίσει δύο φορές στη δεύτερη θέση, με πιο πρόσφατη το 2011 και συνολικά επτά στην πρώτη τριάδα.

Η ομάδα του Γιόργκεν Βικ έχει 28 βαθμούς σε 14 αγώνες, προερχόμενη από το 4-0 επί της Βαλερένγκα και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χαμ Καμ (15:00).

Η γηπεδούχος του Τόμας Μίρε βρίσκεται στην έκτη θέση με 18 βαθμούς (σε 11 αγώνες), ενώ την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Σάντεφιορντ.

Χαμ Καμ – Τρόμσο 1:3.40 Χ:3.20 2:2.20

Στο «Aker Stadion» η Μόλντε υποδέχεται την Μπραν (19:00) για την 14η αγωνιστική.
Οι γηπεδούχοι του Σίντρε Τίλμελαντ έχουν 20 βαθμούς ως τώρα σε 12 αγώνες και προέρχονται από το εκτός έδρας 2-2 με την Άαλεσουντ.

Από την πλευρά της η Μπραν του Έιρικ Χόρνελαντ σε 13 αγώνες έχει συγκεντρώσει 16 βαθμούς, έχοντας επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με το 2-1 επί της Σταρτ, κάνοντας μάλιστα ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, με το νικητήριο γκολ στο 90’ από τον Έρικσεν.

Μόλντε – Μπραν 1:2.07 Χ:3.75 2:3.25

Παράλληλα συνεχίζεται και το πρωτάθλημα της Allsvenskan στη Σουηδία με την 13η αγωνιστική και την αναμέτρηση της ΑΪΚ με την Γκάις στη «Strawberry Arena» της Στοκχόλμης (16:00).

Η γηπεδούχος του Ζοσέ Ριβέιρο έχει 18 βαθμούς και βρίσκεται στο μέσο της κατάταξης (9η θέση), έχοντας νίκη την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της Μιάλμπι (1-2).

Αντίστοιχα από νίκη προέρχεται και η Γκάις του Φρέντρικ Χόλμπεργκ, με 1-0 επί της Έλφσμποργκ.

ΑΪΚ Στοκχόλμης – Γκάις 1:2.65 X:3.45 2:2.55

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