Τα Σκανδιναβικά πρωταθλήματα συνεχίζονται με ειδικά στοιχήματα!

Γεμάτο δράση κυρίως στα πρωταθλήματα της Σκανδιναβίας το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα του Σαββάτου (18/7).

Στην Elitserien της Νορβηγίας η Τρόμσο προηγείται και ονειρεύεται το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, έχοντας τερματίσει δύο φορές στη δεύτερη θέση, με πιο πρόσφατη το 2011 και συνολικά επτά στην πρώτη τριάδα.

Η ομάδα του Γιόργκεν Βικ έχει 28 βαθμούς σε 14 αγώνες, προερχόμενη από το 4-0 επί της Βαλερένγκα και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Χαμ Καμ (15:00).

Η γηπεδούχος του Τόμας Μίρε βρίσκεται στην έκτη θέση με 18 βαθμούς (σε 11 αγώνες), ενώ την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία 2-2 στην έδρα της Σάντεφιορντ.

Χαμ Καμ – Τρόμσο 1:3.40 Χ:3.20 2:2.20

Στο «Aker Stadion» η Μόλντε υποδέχεται την Μπραν (19:00) για την 14η αγωνιστική.

Οι γηπεδούχοι του Σίντρε Τίλμελαντ έχουν 20 βαθμούς ως τώρα σε 12 αγώνες και προέρχονται από το εκτός έδρας 2-2 με την Άαλεσουντ.

Από την πλευρά της η Μπραν του Έιρικ Χόρνελαντ σε 13 αγώνες έχει συγκεντρώσει 16 βαθμούς, έχοντας επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με το 2-1 επί της Σταρτ, κάνοντας μάλιστα ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, με το νικητήριο γκολ στο 90’ από τον Έρικσεν.

Μόλντε – Μπραν 1:2.07 Χ:3.75 2:3.25

Παράλληλα συνεχίζεται και το πρωτάθλημα της Allsvenskan στη Σουηδία με την 13η αγωνιστική και την αναμέτρηση της ΑΪΚ με την Γκάις στη «Strawberry Arena» της Στοκχόλμης (16:00).

Η γηπεδούχος του Ζοσέ Ριβέιρο έχει 18 βαθμούς και βρίσκεται στο μέσο της κατάταξης (9η θέση), έχοντας νίκη την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της Μιάλμπι (1-2).

Αντίστοιχα από νίκη προέρχεται και η Γκάις του Φρέντρικ Χόλμπεργκ, με 1-0 επί της Έλφσμποργκ.

ΑΪΚ Στοκχόλμης – Γκάις 1:2.65 X:3.45 2:2.55

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