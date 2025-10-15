ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
BetRadio: Κάθε Τρίτη – Σάββατο με τον Θανάση Κυλώνη (LIVE, 17:00 – 18:00)

H Kingbetmedia συνεχίζει την προσπάθεια για την καλύτερη και πληρέστερη στοιχηματική σας ενημέρωση σε καθημερινή βάση. Σε όσους, λοιπόν, δεν αρκεί η ειδησεογραφία των αγώνων, τα blogs και ό,τι άλλο χρήσιμο «εργαλείο» βρίσκετε κάθε μέρα στο kingbet.net, πλέον έχετε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη με Παρασκευή απόγευμα, 17:00-18:00 (Σάββατο 13:00-14:00), να ακούτε τη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή του Θανάση Κυλώνη, powered by Pamestoixima.gr, μέσα από το σχετικό banner που θα υπάρχει στην αρχική σελίδα του σάιτ.

Ανάλυση του κουπονιού της ημέρας και όχι μόνο, ειδήσεις, ιδέες, προτάσεις και φυσικά επικοινωνία μέσω του Kingbet Channel στο Telegram. Οι εκπομπές για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα για live ακρόαση, θα είναι διαθέσιμες και στο Spotify.

Κάθε μεσημέρι, λοιπόν, από Τρίτη μέχρι και Σάββατο, για μία ώρα ο Θανάσης Κυλώνης θα σας κρατά ραδιοφωνική συντροφιά, αναλύοντας το κουπόνι, προτείνοντας σημεία και ανταλλάσσοντας απόψεις μαζί σας μέσω του Kingbet Chat στο Telegram.

Κάντε join στο group, όσοι δεν έχετε ήδη μπει στη «φάση» και… stay tuned!

