Γαλλία – Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (09/07)

Και τώρα μπαίνουμε στο… καλό. Το Μουντιάλ 2026 ξεδιπλώνεται με τον πιο συναρπαστικό τρόπο και πια μπαίνει στην τελική του ευθεία, πράγμα που σημαίνει τρομερές συγκινήσεις και ματσάρες.

Με μια τέτοια ξεκινούν τα προημιτελικά, αφού η Γαλλία διασταυρώνεται με το Μαρόκο σε μια ρεβάνς του ημιτελικού του 2022. Φυσικά δηλώνουμε έτοιμοι για τρελό θέαμα και πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος.

Γαλλία – Μαρόκο αποδόσεις

Μπορεί να… ζορίστηκε κάπως απέναντι στο πούλμαν της Παραγουάης, όμως κανείς δεν ξεχνά πόσο «φονική» μπορεί να γίνει αυτή η Γαλλία. Και για αυτό, ακόμη και κόντρα στο πάντα επικίνδυνο Μαρόκο, έχει ρόλο φαβορί. Σύμφωνα και με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

Φυσικά, έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως πάντα, και η αγορά των γκολ. Άλλωστε και οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει πως… πετούν φωτιές στην επίθεση. Ακόμη κι αν τέτοια νοκ-άουτ παιχνίδια δύσκολα ανοίγουν πολύ.

Γαλλία – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα

Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τα πιο… ιντριγκαδόρικα στοιχήματα. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά που έχουν διαφορετική χάρη. Και αυξημένη αξία, εννοείται.

Είναι πολλές οι ελκυστικές επιλογές, αλλά έχουμε κάνει τη δική μας διαλογή και σας δίνουμε στο… πιάτο μια δυνατή πεντάδα για όλα τα γούστα. Μιλάμε, άλλωστε, για μια αναμέτρηση στην οποία όλα είναι ανοιχτά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 2,5+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 9.00 1/1+G/G+ΕΜΠΑΠΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 6.80 ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΑΡΟΚΟ+UNDER 2,5 6.00 ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 2.50 ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ 6.50

Γαλλία – Μαρόκο ειδικά παικτών

Προφανώς, αξίζει να ρίξουμε και μια καλή ματιά και στα… ειδικότερα των ειδικών, τα στοιχήματα, δηλαδή, που αφορούν αποκλειστικά στα κατορθώματα των παικτών. Άλλωστε, είναι πολλοί οι υποψήφιοι πρωταγωνιστές, πράγμα που σημαίνει πως έχουμε και πολλές σχετικές επιλογές.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΙΣΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 2.90 ΟΥΝΑΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 5.60 ΧΑΚΙΜΙ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 8.25

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