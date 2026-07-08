ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Γαλλία – Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (09/07)

Γαλλία - Μαρόκο: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (09/07)

Και τώρα μπαίνουμε στο… καλό. Το Μουντιάλ 2026 ξεδιπλώνεται με τον πιο συναρπαστικό τρόπο και πια μπαίνει στην τελική του ευθεία, πράγμα που σημαίνει τρομερές συγκινήσεις και ματσάρες. 

Με μια τέτοια ξεκινούν τα προημιτελικά, αφού η Γαλλία διασταυρώνεται με το Μαρόκο σε μια ρεβάνς του ημιτελικού του 2022. Φυσικά δηλώνουμε έτοιμοι για τρελό θέαμα και πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Γαλλία – Μαρόκο αποδόσεις

Παραγουάη - Γαλλία προγνωστικά Μουντιάλ

Μπορεί να… ζορίστηκε κάπως απέναντι στο πούλμαν της Παραγουάης, όμως κανείς δεν ξεχνά πόσο «φονική» μπορεί να γίνει αυτή η Γαλλία. Και για αυτό, ακόμη και κόντρα στο πάντα επικίνδυνο Μαρόκο, έχει ρόλο φαβορί. Σύμφωνα και με τις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan

ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΜΑΡΟΚΟ
1.65stoiximan
4.22stoiximan
6.37stoiximan

Φυσικά, έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως πάντα, και η αγορά των γκολ. Άλλωστε και οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει πως… πετούν φωτιές στην επίθεση. Ακόμη κι αν τέτοια νοκ-άουτ παιχνίδια δύσκολα ανοίγουν πολύ. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.93stoiximan
1.88stoiximan
1.93stoiximan
1.82stoiximan

Γαλλία – Μαρόκο ειδικά στοιχήματα 

Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε και τα πιο… ιντριγκαδόρικα στοιχήματα. Ο λόγος φυσικά για τα ειδικά και συνδυαστικά που έχουν διαφορετική χάρη. Και αυξημένη αξία, εννοείται. 

Είναι πολλές οι ελκυστικές επιλογές, αλλά έχουμε κάνει τη δική μας διαλογή και σας δίνουμε στο… πιάτο μια δυνατή πεντάδα για όλα τα γούστα. Μιλάμε, άλλωστε, για μια αναμέτρηση στην οποία όλα είναι ανοιχτά. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 2,5+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ
9.00stoiximan
1/1+G/G+ΕΜΠΑΠΕ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
6.80stoiximan
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΜΑΡΟΚΟ+UNDER 2,5
6.00stoiximan
ΣΚΟΡΕΡ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ
2.50stoiximan
ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ
6.50stoiximan

Γαλλία – Μαρόκο ειδικά παικτών

Προφανώς, αξίζει να ρίξουμε και μια καλή ματιά και στα… ειδικότερα των ειδικών, τα στοιχήματα, δηλαδή, που αφορούν αποκλειστικά στα κατορθώματα των παικτών. Άλλωστε, είναι πολλοί οι υποψήφιοι πρωταγωνιστές, πράγμα που σημαίνει πως έχουμε και πολλές σχετικές επιλογές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΛΙΣΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
2.90stoiximan
ΟΥΝΑΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
5.60stoiximan
ΧΑΚΙΜΙ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
8.25stoiximan

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξ