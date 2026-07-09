Sportingbet: Build A Bet* στο Ισπανία – Βέλγιο!

Στις 22:00, Iσπανία και Βέλγιο ρίχνονται στη «μάχη» των προημιτελικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

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Σπουδαίο ματς αναμένεται να διεξαχθεί απόψε στο SoFi Stadium, όπου Ισπανία και Βέλγιο θα κοντραριστούν για το «εισιτήριο» που θα τις φέρει στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Κι οι δύο ομάδες από την αρχή της διοργάνωσης, ήταν στα φαβορί για να βρίσκονται στις οκτώ καλύτερες του κόσμου. Αυτός θα είναι ο έκτος προημιτελικός της Ισπανίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Η «Φούρια Ρόχα» είχε αποκλειστεί και στις τέσσερις πρώτες παρουσίες της σε αυτή τη φάση, από το 1934 έως το 2002, όμως στην πιο πρόσφατη, το 2010, επικράτησε με 1-0 της Παραγουάης, στην πορεία της προς την κατάκτηση του τροπαίου. Από την άλλη, το Βέλγιο έχει προκριθεί στους δύο από τους τρεις προηγούμενους προημιτελικούς του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το 1986 απέκλεισε την Ισπανία στα πέναλτι, ενώ το 2018 νίκησε τη Βραζιλία με 2-1. Η μοναδική του ήττα σε αυτή τη φάση ήρθε το 2014, όταν ηττήθηκε με 1-0 από την Αργεντινή. Στο 4.40 η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να κερδίσει η Ισπανία και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ στο ματς.

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Η «παράδοση»

Αυτός θα είναι ο τρίτος αγώνας στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο και ο δεύτερος σε προημιτελική φάση. Η τελευταία φορά σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ καταγράφεται το 1986, όταν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» προκρίθηκαν στα πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Είχε προηγηθεί και η νίκη της Ισπανίας με 2-1 στη φάση των ομίλων το 1990. Στο σύνολο, η «Φούρια Ρόχα» παραμένει αήττητη στις τελευταίες 11 αναμετρήσεις της με το Βέλγιο σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας 9 νίκες και 2 ισοπαλίες, μετά την ήττα της με 2-1 στο Euro του1980! Aξίζει να σημειωθεί πως η Ισπανία έχει κερδίσει τα πέντε τελευταία παιχνίδια της απέναντι στους «Κόκκινους Διάβολους», με συνολικό σκορ 13-1.

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