bwin: Ισπανία – Βέλγιο με 0% Γκανιότα*!

Ισπανία και Βέλγιο θα «μονομαχήσουν» στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια, με φόντο μία θέση στα ημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, εκεί που τους περιμένει ήδη η Γαλλία!

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Με… φούρια για τον τελικό

Η Ισπανία επέστρεψε στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου, για πρώτη φορά από το 2010. Χρονιά δηλαδή που κατέκτησε το τρόπαιο! Αυτή θ’ αποτελέσει την έκτη παρουσία της «Φούρια Ρόχα» σε προημιτελική φάση Μουντιάλ. Η άμυνα που έχει δημιουργήσει ο Ντε λα Φουέντε έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία της και στους έξι αγώνες. Δηλαδή καταγράφει το μεγαλύτερο σχετικό σερί στην ιστορία της διοργάνωσης! Παράλληλα η Ισπανία δέχεται μόλις 0,30 xGA μέσο όρο ανά παιχνίδι, τη χαμηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ (από το 1966) σε μία διοργάνωση. Στην bwin βρίσκουμε στο 4.50 και σε Ενισχυμένη Απόδοση νίκη Ισπανίας και over 3,5 γκολ συνολικά στον αγώνα.

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«Κόκκινοι διάβολοι»

Το Βέλγιο διέλυσε 4-1 τις ΗΠΑ και απόψε θα ψάξει την τρίτη του συμμετοχή σε ημιτελική φάση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι δύο προηγούμενες προκρίσεις ήρθαν το 1986 στο Μουντιάλ του Μεξικού, όταν και κατέλαβε την 4η θέση. Η άλλη το 2018 στη διοργάνωση που φιλοξένησε η Ρωσία και πήρε την 3η θέση. Οι Βέλγοι κατά μέσο όρο στο φετινό τουρνουά, καταγράφουν 21,4 τελικές ανά αγώνα. Παράλληλα με το ποσοστό ευστοχίας να ανέρχεται στο 12,1%, διατηρούν το δεύτερο καλύτερο στην ιστορία τους, πίσω μόνο από το 2018 (15,2%). Ο Ρομέλου Λουκάκου έχει σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια του Βελγίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όλα ερχόμενος από τον πάγκο! Έτσι έγινε μόλις ο δεύτερος Βέλγος που το πετυχαίνει μετά τον Μαρκ Βίλμοτς το 2002. Στο 3.50 και σε Ενισχυμένη Απόδοση στην bwin η πρόκριση του Βελγίου.

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