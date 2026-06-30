Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (01/07)

Η Αγγλία καλείται να ανταποκριθεί στο ρόλο του απόλυτου φαβορί απέναντι στο Κονγκό, σε ένα ματς στο κουπόνι με… φόντο το «εισιτήριο» για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα «τρία λιοντάρια» έχουν κατακτήσει μόλις μια φορά το τρόπαιο, το μακρινό 1966, με το Κονγκό να βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε νοκ άουτ ματς για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το στοίχημα.

ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ 7.90 900.00

Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό αποδόσεις

Η Αγγλία δεν είχε πρόβλημα να περάσει από τον όμιλο, παρότι κινήθηκε σε μέτρια στάνταρ απόδοσης. Την τελευταία αγωνιστική επικράτησε 2-0 του Παναμά και προκρίθηκε ως πρώτη από το γκρουπ.

Το Κονγκό ήταν μέσα στις οχτώ καλύτερες τρίτες των ομίλων του Μουντιάλ 2026. Απέσπασε τέσσερις βαθμούς σημειώνοντας μια νίκη σε τρία παιχνίδια, αυτή με σκορ 3-1 επί του Ουζμπεκιστάν για τη 3η στροφή.

Με δεδομένη τη διαφορά δυναμική και εμπειρίας, ο άσος δεν θα μπορούσε να βρισκόταν ψηλότερα.

Πάντα χρήσιμο είναι ένα τσεκ στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, εκεί όπου συναντάμε σε ελκυστική τιμή το Over 2,5 από τη Stoiximan.

Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό ειδικά στοιχήματα

Όπως αναφέρθηκε, στο ζευγάρι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Άλλωστε, θα είναι έκπληξη «μεγατόνων» αν η Αγγλία αποκλειστεί. Ανοίγοντας το «παιχνίδι» μας έχουμε ξεχωρίσει ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε δέλεαρ τιμές, ενώ κρατάμε κι ένα bet builder με αξία.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.65 ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ: 3-0 3.15 1+OVER 3,5 ΓΚΟΛ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.70 ΚΟΝΓΚΟ OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 2.37 ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10:00: ΝΑΙ 4.15

Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό ειδικά παικτών

Ο αρχηγός – επιθετικός της Αγγλίας, Χάρι Κέιν, βρίσκεται πάντα μέσα στις φάσεις. Το να σκοράρει φαντάζει λογικότατο και προσφέρεται σχετικά χαμηλά, οπότε θα κυνηγήσουμε να έχει τουλάχιστον δύο σουτ στον στόχο.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΪΝ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 2.02 ΡΑΣΦΟΡΝΤ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΣ 6.30 ΜΑΖΟΥΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 3.50

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