ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Les Éléphants: Οι «ελέφαντες» της Ακτής Ελεφαντοστού ήρθαν με άγριες διαθέσεις στο Μουντιάλ!

Les Éléphants: Οι «ελέφαντες» της Ακτής Ελεφαντοστού ήρθαν με άγριες διαθέσεις στο Μουντιάλ!

Η Ακτή Ελεφαντοστού επέστρεψε στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη, έτοιμη να επιβεβαιώσει ότι αποτελεί την πιο ποιοτική και δύναμη του αφρικανικού ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή. Οι “Les Éléphants” ήρθαν στο Μουντιάλ με τη φόρα των εξαιρετικών εμφανίσεών τους και ένα ρόστερ που ξεχειλίζει από ταλέντο, physical δύναμη και παίκτες παγκόσμιας κλάσης.

Οι Ιβοριανοί δεν ήρθαν απλά για να συμμετάσχουν· μπαίνουν στο γήπεδο με τη νοοτροπία του κυρίαρχου, αποφασισμένοι να οδηγήσουν την Αφρική στην ελίτ του τουρνουά.

Το μεγάλο όπλο της Ακτής Ελεφαντοστού είναι η απίστευτη ισορροπία της σε όλες τις γραμμές. Με παίκτες που πρωταγωνιστούν στα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης, όπως ο Φρανκ Κεσί, ο Νικολά Πεπέ και ο Σιμόν Αντινγκρά, οι «Ελέφαντες» μπορούν να καταστρέψουν κάθε αντίπαλο πλάνο είτε με τη δύναμη του άξονά τους είτε με την εκρηκτικότητα στα φτερά της επίθεσης.

Παίκτες με απίστευτα τρεξίματα και δύναμη που κυριαρχούν στις προσωπικές μονομαχίες. Ταχύτητα στο ένας εναντίον ενός και παίκτες που χρειάζονται μισή ευκαιρία για να στείλουν την μπάλα στο πλεκτό.

Θα κάνουν την πορεία-έκπληξη οι «Ελέφαντες» στη Novibet;

Η Ακτή Ελεφαντοστού είναι η ομάδα που κανένα μεγάλο φαβορί δεν θέλει να βρει μπροστά του στα νοκ-άουτ.

Το να αναδειχθεί η Ακτή Ελεφαντοστού ως η κορυφαία αφρικανική ομάδα στη διοργάνωση παίζει σε εξαιρετικές τιμές. Στη Novibet θα βρεις επίσης special bets για τα συνολικά γκολ, anytime scorers και εκατοντάδες live επιλογές.

Οι «Ελέφαντες» είναι έτοιμοι να βρυχηθούν. Θα γράψουν ιστορία;

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1
Παίξε νόμιμα
Netbet Casino
NETBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα