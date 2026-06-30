Γαλλία – Σουηδία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Η Γαλλία αντιμετωπίζει στο Νιου Τζέρσεϊ τη Σουηδία σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι για τη φάση των «32» του Μουντιάλ, που έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά και μία ομάδα ικανή για όλα. Οι «τρικολόρ» μετρούν 12 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες με αντίπαλους τους Σκναδιναβούς (34-23 γκολ).

Η Γαλλία έκανε το τρία στα τρία στο γκρουπ. Νίκησε διαδοχικά Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία με συνολικό σκορ 10-2. Τερμάτισε 1η στον 9ο όμιλο, διαθέτοντας μία από τις καλύτερες επιθέσεις της διοργάνωσης. Έτσι, είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

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Για τη Σουηδία η πρόκριση ήρθε ουσιαστικά με το 5-1 επί της Τυνησίας στον πρώτο αγώνα. Στον δεύτερο έχασε με το ίδιο σκορ από την Ολλανδία και στον τελευταίο έφερε 1-1 με την Ιαπωνία. Με τέσσερις βαθμούς και μηδέν στη διαφορά τερμάτων βρέθηκε στην οκτάδα των καλύτερων τρίτων.

Ο άσος της Γαλλίας τοποθετείται στο 1.28** ενώ το διπλό της Σουηδίας προσφέρεται στο 12.00** στην πλατφόρμα της Betsson. Από τις 9 Σεπτεμβρίου και μετά, εμφανίστηκε Over 2,5 γκολ και στους 12 αγώνες της Γαλλίας, είτε φιλικούς είτε επίσημους. Το να σημειωθεί Over 2,5 και στο νοκ άουτ ματς με τη Σουηδία προσφέρεται στο 1.48**, την ώρα που το αντίστοιχο Under βρίσκεται στο 2.68**.

Ασφαλώς, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στον αγώνα που διεξάγεται στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιού Τζέρσεϊ, η διπλή ευκαιρία υπέρ της Σουηδίας ανεβαίνει στο 4.05**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο πάει στο 3.65** και το Over 11.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 4.00**. Ακόμη, το Over 1.5 σουτ από τον Alexander Isak ανέρχεται στο 5.10**, ο συνδυασμός νίκη Γαλλίας και Over 3.5 γκολ εμφανίζεται στο 2.80**, ενώ το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο 1ο ημίχρονο πηγαίνει στο 4.55**. Παράλληλα, το να σημειώσει δύο ή περισσότερα γκολ ο Kylian Mbappe εκτοξεύεται στο 4.25** από 3.40 με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson.

Πέντε διαδοχικά G/G η Νορβηγία

Στο Άρλινγκτον του Τέξας, η Ακτή Ελεφαντοστού μονομαχεί με τη Νορβηγία για μια θέση στις 16 καλύτερες εθνικές ομάδες του κόσμου. Η αφρικανική ομάδα νίκησε Εκουαδόρ (1-0) και Κουρασάο (2-0) και έχασε στις καθυστερήσεις από τη Γερμανία (2-1). Η Νορβηγία ξεκίνησε με δύο νίκες, 4-1 το Ιράκ και 3-2 τη Σενεγάλη, για να ηττηθεί στη συνέχεια με 4-1 από τη Γαλλία, σε ένα ματς που κατέβηκε με πολλές αλλαγές.

Η νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού προσφέρεται στο 3.70**, ενώ αυτή της Νορβηγίας στο 2.05** στην πλατφόρμα της Betsson. Παράλληλα, το Over 2.5 γκολ το βλέπουμε στο 1.80** και το Under 2.5 στο 2.02**. Επιπλέον, το G/G, το οποίο εμφανίστηκε στους 5 πιο πρόσφατους αγώνες της Νορβηγίας και στους 9 από τους 10 τελευταίους της, εντοπίζεται στο 1.65**, την ώρα που το N/G φτάνει στο 2.20**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 10.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.85**, τα να κερδίσει οποιοδήποτε ημίχρονο η Ακτή Ελεφαντοστού πάει στο 2.45**, ενώ ο συνδυασμός νίκη Νορβηγίας και Over 2.5 γκολ ανέρχεται στο 3.40**. Επιπλέον, το Over 0.5 ασίστ Martin Odegaard προσφέρεται στο 3.20**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Amed Diallo εντοπίζεται στο 3.75** και το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο το βλέπουμε στο 2.80**. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να ανοίξει το σκορ ο E. Haaland ανεβαίνει στο 4.00** από 3.30.

Ανέπαφη ακόμη η εστία του Μεξικού

Στο Μέξικο Σίτι αγωνίζεται το Μεξικό απέναντι στον Ισημερινό στον 7ο χρονικά αγώνα για τη φάση των «32» του Μουντιάλ. Το Μεξικό ήταν η μοναδική ομάδα της φάσης των ομίλων που πέρασε με τρεις νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ. Ο Ισημερινός σημείωσε τα δύο πρώτα του τέρματα στο τρίτο ματς του ομίλου, απέναντι στη Γερμανία, ανατρέποντας το 0-1 σε 2-1 και παίρνοντας την πρόκριση ως 3ος από το γκρουπ.

Ο άσος του Μεξικού δίνεται στο 2.28**, ενώ αυτός του Ισημερινού πάει στο 3.95** στην πλατφόρμα της Betsson. Ταυτόχρονα, το Over 2.5 γκολ εντοπίζεται στο 2.95**, ενώ το αντίστοιχο Under το βλέπουμε στο 1.41**. Το να βρουν και οι δύο ομάδες δίχτυα προσφέρεται στο 2.35**, ενώ το N/G τοποθετείται στο 1.58**.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο δίνεται στο 5.95**, το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Enner Valencia πάει στο 2.75** και το Over 1.5 σουτ στην εστία από τον Raul Jimenez ανεβαίνει στο 2.80**. Ακόμη, το Over 1.5 γκολ από το Μεξικό ανεβαίνει στο 2.95**, το ακριβές σκορ 1-1 εμφανίζεται στο 6.30**, ενώ η νίκη του Εκουαδόρ στην κανονική διάρκεια προσφέρεται στο 4.30**. Επιπλέον, το να σκοράρει ο Julian Quinones εκτοξεύεται στο 4.00** από 3.20 με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson.

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**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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