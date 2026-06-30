Πέφτουν κορμιά για μια θέση στους «16» με ειδικά στοιχήματα!
Οι μάχες στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν ανάψει και οι αναμετρήσεις «32» δεν έχουν περιθώριο λάθους με φόντο τους «16».
Στο Ντάλας η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Νορβηγία (20:00) σε ένα ιστορικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
Οι «ελέφαντες» προκρίθηκαν για πρώτη φορά στα νοκ άουτ, καθώς τερμάτισαν δεύτεροι στον 5ο όμιλο με δύο νίκες με Εκουαδόρ (1-0) και Κουρασάο (0-2) και ήττα από τη Γερμανία (2-1).
Όσο για την παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ για να επιστρέψει στα νοκ άουτ από το 1998, ήταν δεύτερη στον 9ο όμιλο μετά το 2/2 με Ιράκ (1-4) και Σενεγάλη (3-2), ενώ ηττήθηκε από τους Γάλλους (1-4) καθώς παρατάχθηκε με 10 αλλαγές στο αρχικό σχήμα στη μονομαχία της τελευταίας στροφής του ομίλου.
Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους «16» Βραζιλία ή Ιαπωνία.
Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1:3.80 X:3.65 2:2.14
Σε Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ θα αναμετρηθούν Γαλλία και Σουηδία (00:00).
Οι πρωταθλητές του 2018 και φιναλίστ του 2022 θέλουν και τώρα να φτάσουν ως τον τελικό, έχοντας κάνει εμφατικά το 3/3 στον 9ο όμιλο, με Σενεγάλη (3-1), Ιράκ (3-0) και Νορβηγία (1-4).
Οι Σουηδοί ήταν μία εκ των καλύτερων τρίτων καθώς τερμάτισαν 3η στον 6ο όμιλο μετά το 5-1 επί της Τυνησίας, το 5-1 από την Ολλανδία και το 1-1 με την Ιαπωνία, μετρώντας πέμπτη σερί συμμετοχή σε Μουντιάλ με παρουσία στα νοκ άουτ.
Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στους «16» με Γερμανία ή Παραγουάη.
Γαλλία – Σουηδία 1:1.33 X:6.20 2:11.00
Στο Μέξικο Σίτι το Μεξικό υποδέχεται τον Ισημερινό (04:00).
Οι συνδιοργανωτές πήραν την πρωτιά στον 1ο όμιλο με 3/3 χωρίς να δεχθούν γκολ (2-0 με τη Νότια Αφρική, 1-0 με τη Νότια Κορεά, 0-3 με την Τσεχία) και επιστρέφοντας στα νοκ άουτ μετά το «διάλειμμα» του 2022, φιλοδοξούν να καταγράψουν πορεία όπως τις δύο προηγούμενες φορές που διοργάνωσαν Μουντιάλ, όταν έφτασαν στους «8».
Ο Ισημερινός ήταν ανάμεσα στους καλύτερους τρίτους μέσω του 5ου ομίλου, όπου μετά την ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού (1-0), έφερε 0-0 με το Κουρασάο και υπέταξε τη Γερμανία με ανατροπή (2-1) για τη δεύτερη παρουσία στα νοκ άουτ μετά το 2006.
Ο νικητής θα αναμετρηθεί στους «16» με Αγγλία ή Κονγκό.
Μεξικό – Ισημερινός 1:2.30 X:3.00 2:4.25
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