Πέφτουν κορμιά για μια θέση στους «16» με ειδικά στοιχήματα!

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Οι μάχες στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν ανάψει και οι αναμετρήσεις «32» δεν έχουν περιθώριο λάθους με φόντο τους «16».

Στο Ντάλας η Ακτή Ελεφαντοστού αντιμετωπίζει τη Νορβηγία (20:00) σε ένα ιστορικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.

Οι «ελέφαντες» προκρίθηκαν για πρώτη φορά στα νοκ άουτ, καθώς τερμάτισαν δεύτεροι στον 5ο όμιλο με δύο νίκες με Εκουαδόρ (1-0) και Κουρασάο (0-2) και ήττα από τη Γερμανία (2-1).

Όσο για την παρέα του Έρλινγκ Χάαλαντ για να επιστρέψει στα νοκ άουτ από το 1998, ήταν δεύτερη στον 9ο όμιλο μετά το 2/2 με Ιράκ (1-4) και Σενεγάλη (3-2), ενώ ηττήθηκε από τους Γάλλους (1-4) καθώς παρατάχθηκε με 10 αλλαγές στο αρχικό σχήμα στη μονομαχία της τελευταίας στροφής του ομίλου.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στους «16» Βραζιλία ή Ιαπωνία.

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1:3.80 X:3.65 2:2.14

Σε Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ θα αναμετρηθούν Γαλλία και Σουηδία (00:00).

Οι πρωταθλητές του 2018 και φιναλίστ του 2022 θέλουν και τώρα να φτάσουν ως τον τελικό, έχοντας κάνει εμφατικά το 3/3 στον 9ο όμιλο, με Σενεγάλη (3-1), Ιράκ (3-0) και Νορβηγία (1-4).

Οι Σουηδοί ήταν μία εκ των καλύτερων τρίτων καθώς τερμάτισαν 3η στον 6ο όμιλο μετά το 5-1 επί της Τυνησίας, το 5-1 από την Ολλανδία και το 1-1 με την Ιαπωνία, μετρώντας πέμπτη σερί συμμετοχή σε Μουντιάλ με παρουσία στα νοκ άουτ.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αναμετρηθεί στους «16» με Γερμανία ή Παραγουάη.

Γαλλία – Σουηδία 1:1.33 X:6.20 2:11.00

Στο Μέξικο Σίτι το Μεξικό υποδέχεται τον Ισημερινό (04:00).

Οι συνδιοργανωτές πήραν την πρωτιά στον 1ο όμιλο με 3/3 χωρίς να δεχθούν γκολ (2-0 με τη Νότια Αφρική, 1-0 με τη Νότια Κορεά, 0-3 με την Τσεχία) και επιστρέφοντας στα νοκ άουτ μετά το «διάλειμμα» του 2022, φιλοδοξούν να καταγράψουν πορεία όπως τις δύο προηγούμενες φορές που διοργάνωσαν Μουντιάλ, όταν έφτασαν στους «8».

Ο Ισημερινός ήταν ανάμεσα στους καλύτερους τρίτους μέσω του 5ου ομίλου, όπου μετά την ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού (1-0), έφερε 0-0 με το Κουρασάο και υπέταξε τη Γερμανία με ανατροπή (2-1) για τη δεύτερη παρουσία στα νοκ άουτ μετά το 2006.

Ο νικητής θα αναμετρηθεί στους «16» με Αγγλία ή Κονγκό.

Μεξικό – Ισημερινός 1:2.30 X:3.00 2:4.25

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