Γερμανία – Παραγουάη: Over 0.5 γκολ στο Ά Ημίχρονο με απόδοση 25 στην Elabet!

Να και κάτι που δεν βλέπεις συχνά… Η Elabet πρωτοπορεί και δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να παίξουν το Over 0.5 γκολ στο Α’ Ημίχρονο της αναμέτρησης Γερμανία – Παραγουάη σε απόδοση 25!

Σωστά… Μέχρι και την έναρξη του αγώνα, έχεις τη δυνατότητα να «στηρίξεις» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, μέσω της ειδικής ενισχυμένης αγοράς welcome boost*!

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*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ