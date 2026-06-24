«Χρυσή Ενίσχυση» στο να βρει δίχτυα ο Πακετά για τη Βραζιλία κόντρα στη Σκωτία

Η τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου φέρνει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της ημέρας, καθώς Σκωτία και Βραζιλία μπαίνουν στο γήπεδο γνωρίζοντας ότι το αποτέλεσμα μπορεί να καθορίσει ολόκληρη τη συνέχεια της πορείας τους στο Μουντιάλ 2026.

Η βαθμολογία δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες. Η Βραζιλία βρίσκεται στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς και κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την πρώτη θέση. Η Σκωτία ακολουθεί με τρεις βαθμούς, όσους έχει και το Μαρόκο, και γνωρίζει ότι απέναντι σε έναν από τους μεγάλους διεκδικητές του τροπαίου καλείται να διεκδικήσει το αποτέλεσμα που θα της εξασφαλίσει μια ιστορική πρόκριση στα νοκ άουτ.

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Οι Σκωτσέζοι έδειξαν δύο διαφορετικά πρόσωπα στις πρώτες αγωνιστικές. Απέναντι στην Αϊτή πήραν το ζητούμενο με το επαγγελματικό 1-0, όμως κόντρα στο Μαρόκο πλήρωσαν το κακό τους ξεκίνημα και δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν. Παρότι πίεσαν στο δεύτερο μέρος, η αδυναμία τους να βρουν τελική προσπάθεια στην εστία αποδείχθηκε καθοριστική. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα τους απέναντι σε έναν αντίπαλο της πρώτης δεκάδας της παγκόσμιας κατάταξης άφησε θετικά στοιχεία.

Η Βραζιλία από την πλευρά της μπήκε στη διοργάνωση με αρκετές προσδοκίες και χρειάστηκε ένα παιχνίδι για να βρει ρυθμό. Το 1-1 με το Μαρόκο προκάλεσε ερωτήματα, όμως το 3-0 απέναντι στην Αϊτή έφερε ξανά χαμόγελα. Ο Βινίσιους επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο, ενώ ο Κούνια εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει λύσεις στο σκοράρισμα.

Για τον Κάρλο Αντσελότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πρόκριση, αλλά και η διατήρηση της πρώτης θέσης. Η διαφορά τερμάτων απέναντι στο Μαρόκο παραμένει εύθραυστη και η Βραζιλία δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της χαλάρωση. Οι πέντε φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές γνωρίζουν ότι ένα ισχυρό πλασάρισμα στο ταμπλό των νοκ άουτ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη συνέχεια του τουρνουά.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3.40 → 4.50: Να σκοράρει ο Πακετά

Η Σκωτία καλείται να διαχειριστεί το παιχνίδι με υπομονή. Ακόμη και μία ισοπαλία μπορεί να αποδειχθεί αρκετή για να βρεθεί στους «32», είτε μέσω της δεύτερης θέσης είτε ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναμένεται να ρισκάρει από νωρίς, επιδιώκοντας να κρατήσει χαμηλά τον ρυθμό και να εκμεταλλευτεί τις λίγες ευκαιρίες που πιθανότατα θα της παρουσιαστούν.

Ο μέσος της Βραζιλίας, Λούκας Πακετά ,έχει αυξημένο επιθετικό ρόλο, πατά συχνά περιοχή και αποτελεί μία από τις επιλογές που μπορούν να δώσουν λύσεις απέναντι σε μια οργανωμένη άμυνα. Σε ένα παιχνίδι όπου η «Σελεσάο» αναμένεται να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ο Πακετά μπορεί να βρεθεί στα κατάλληλα σημεία και να κάνει τη διαφορά.

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