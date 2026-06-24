El Tri: Το «καζάνι» του Αζτέκα και η ώρα της αληθινής υπέρβασης για το Μεξικό!

Το Μεξικό μπήκε στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ένα πλεονέκτημα που ελάχιστοι έχουν: τη δύναμη της έδρας, το πάθος μιας ολόκληρης χώρας και μια φανέλα που παραδοσιακά μεταμορφώνεται στα μεγάλα τουρνουά. Το «El Tri» δεν ήρθε απλά για να περάσει τη φάση των ομίλων. Με τον Χαβιέρ Αγκίρε στον πάγκο, το Μεξικό θέλει να σπάσει όλα τα κοντέρ, να παίξει το σκληρό, γεμάτο ένταση ποδόσφαιρό του και να φτάσει πιο μακριά από ποτέ.

Όταν οι Μεξικάνοι αγωνίζονται μπροστά στο κοινό τους, το γήπεδο «φλέγεται» και η λέξη ήττα απλά διαγράφεται από το λεξικό τους.

Το φετινό Μεξικό έχει βρει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στην αμυντική σκληράδα και την παραδοσιακή του ταχύτητα από τη μέση και μπροστά. Δεν είναι πια η ομάδα που θα παρασυρθεί· είναι ένα σύνολο κυνικό, που ξέρει πώς να διαχειρίζεται τα παιχνίδια, να πιέζει ασφυκτικά τον αντίπαλο και να χτυπάει με “φαρμακερές” αντεπιθέσεις.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του είναι ο 12ος παίκτης που μπορεί να λυγίσει οποιοδήποτε μεγάλο φαβορί. Μια ομάδα γεμάτη πολεμιστές, που τρέχουν ακατάπαυστα και παίζουν με απίστευτο πάθος για το εθνόσημο.

Θα κάνει την πορεία-έκπληξη το Μεξικό στη Novibet;

Παίζοντας στο «σπίτι» του, το Μεξικό αποτελεί ένα από τα πιο επικίνδυνα αουτσάιντερ της διοργάνωσης και η Novibet έχει ήδη έτοιμες τις αγορές για την πορεία του.

Το να κάνει το μεγάλο step up φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά συγκεντρώνει τεράστιο στοιχηματικό ενδιαφέρον. Στη Novibet θα βρεις επίσης special bets για τους πόντους που θα μαζέψει στους ομίλους, Over/Under γκολ και head-to-head αγορές.

Η ώρα για το μεγάλο πάρτι ξεκίνησε. Θα γράψει ιστορία το «El Tri»;

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.