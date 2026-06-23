Διαγωνισμός* για διαρκείας Παναθηναϊκού AKTOR: Διεκδίκησε 1 εισιτήριο για την σεζόν 2026-27

Ο νέος, μεγάλος διαγωνισμός* του PS Blog σού δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις ένα διαρκείας του Παναθηναϊκού AKTOR, για να βρίσκεσαι σε όλους τους εντός έδρας αγώνες της σεζόν 2026-27.

Η νέα σεζόν ξεκινά με όνειρα, φιλοδοξίες και… μια μεγάλη επιστροφή που αλλάζει τα πάντα! Ο Παναθηναϊκός AKTOR γυρίζει σελίδα και μαζί του επιστρέφει ένας θρύλος στους πάγκους, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Για νέες αρχές, νέα ενέργεια και μεγάλες στιγμές στο “Telekom Center Athens”!

Κι εσύ μπορείς να ζήσεις από κοντά την επιστροφή στην κορυφή, καθώς ένα εισιτήριο διαρκείας μπορεί να γίνει δικό σου*, για να είσαι εκεί σε κάθε βήμα αυτής της νέας εποχής. Από τα πρώτα μεγάλα παιχνίδια μέχρι τις βραδιές που γράφουν ιστορία, η «πράσινη» κερκίδα σε περιμένει να γίνεις κομμάτι της ατμόσφαιρας, της έντασης και του πάθους που μόνο ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να προσφέρει.

Το PS Blog κληρώνει*:

• 1 μονό εισιτήριο διαρκείας της μπασκετικής ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026-27

Ο διαγωνισμός* ισχύει μέχρι την Τετάρτη 08/07/2026. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις στο PS Blog του Pamestoixima.gr.