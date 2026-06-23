ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Σκωτία – Βραζιλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (24/06)

Η πολλή πίεση έφυγε. Μετά την ισοπαλία και κυρίως τη… μέτρια εικόνα της πρεμιέρας απέναντι στο Μαρόκο, η Βραζιλία έκανε αυτό που έπρεπε. Κόντρα στην Αϊτή πήρε πολύ άνετα την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και «αγκάλιασε» την πρόκριση στα νοκ-άουτ. 

Φυσικά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, ο στόχος της είναι η πρωτιά και για να καταφέρει να την πάρει πρέπει και να ξεπεράσει το εμπόδιο της πάντα μαχητικής Σκωτίας, αλλά και να το κάνει με καλή διαφορά τερμάτων για λόγους ισοβαθμίας. Και οι Σκωτσέζοι, δε, από την πλευρά τους θα δώσουν ό,τι έχουν για την πρόκριση. 

Κάπως έτσι, ένα ούτως ή άλλως πολυαναμενόμενο αντάμωμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον κι εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος

Σκωτία – Βραζιλία αποδόσεις 

Προφανώς, δεν προκαλεί την παραμικρή εντύπωση ο φαβοριτισμός της Σελεσάο, όπως αυτός αποτυπώνεται στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η Stoiximan για το παιχνίδι. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι και έχει σημαντικό κίνητρο και υπόσχεται να γίνεται όλο και καλύτερη όσο κυλάει η διοργάνωση. Επίσης, είναι πιθανό να επιστρέψει στη δράση και ο Νεϊμάρ, που έχει τρομερά σημαντική επιρροή στη Βραζιλία. 

ΣΚΩΤΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
7.80stoiximan
4.70stoiximan
1.42stoiximan

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε έτσι απλά την αγορά των γκολ, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, η Βραζιλία ζει και πεθαίνει με οδηγό την ποιότητά της στην επίθεση και οι Σκωτσέζοι δεν έχουν και την πιο δυνατή άμυνα στον κόσμο. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.88stoiximan
2.15stoiximan
1.65stoiximan

Σκωτία – Βραζιλία ειδικά στοιχήματα 

Για ακόμη μια φορά, βέβαια, όλα τα βλέμματα, πέρα από τους Βινίσιους, Νεϊμάρ και… λοιπούς σταρ, αναμένεται να στραφούν και στα πιο αστεράτα στοιχήματα. Κι αυτά δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία βρίσκουμε σε πληθώρα καθ’όλη τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου. 

Αυξημένη αξία, αυξημένο ενδιαφέρον, οπότε δεν γινόταν να μην κάνουμε μια καλή… στάση στη μελέτη μας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι ανάμεσα σε Σκωτία και Βραζιλία. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ
7.68stoiximan
2/2+ΒΡΑΖΙΛΙΑ OVER 16,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ+ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
6.10stoiximan
1Χ+ΜΑΚ ΤΟΜΙΝΕΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η’ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ
7.50stoiximan
ΒΡΑΖΙΛΙΑ+ΓΚΑΝ 4+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
5.11stoiximan
OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ
3.25stoiximan

Σκωτία – Βραζιλία ειδικά παικτών

Πάμε να κάνουμε και τα ειδικά ακόμη… πιο ειδικά; Πάμε, γιατί έχει αξία! Προφανώς αναφερόμαστε στα ειδικά παικτών, που σε τέτοιες διοργανώσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο νόημα. Πάρα πολλές οι ενδιαφέρουσες επιλογές και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε κάναμε τη διαλογή για εσάς! 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΑΚ ΤΟΜΙΝΕΪ & ΜΑΚ ΓΚΙΝ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
19.25stoiximan
ΚΟΥΝΙΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
2.90stoiximan
ΧΑΝΛΕΪ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ
4.60stoiximan

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3
Παίξε νόμιμα
Vistabet Casino
VISTABET CASINO
8.2
Παίξε νόμιμα
Noviladies casino
NOVILADIES CASINO
8.1