Σκωτία – Βραζιλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (24/06)

Η πολλή πίεση έφυγε. Μετά την ισοπαλία και κυρίως τη… μέτρια εικόνα της πρεμιέρας απέναντι στο Μαρόκο, η Βραζιλία έκανε αυτό που έπρεπε. Κόντρα στην Αϊτή πήρε πολύ άνετα την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026 και «αγκάλιασε» την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Φυσικά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, ο στόχος της είναι η πρωτιά και για να καταφέρει να την πάρει πρέπει και να ξεπεράσει το εμπόδιο της πάντα μαχητικής Σκωτίας, αλλά και να το κάνει με καλή διαφορά τερμάτων για λόγους ισοβαθμίας. Και οι Σκωτσέζοι, δε, από την πλευρά τους θα δώσουν ό,τι έχουν για την πρόκριση.

Κάπως έτσι, ένα ούτως ή άλλως πολυαναμενόμενο αντάμωμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον κι εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται με τα προγνωστικά στοιχήματος!

Σκωτία – Βραζιλία αποδόσεις

Προφανώς, δεν προκαλεί την παραμικρή εντύπωση ο φαβοριτισμός της Σελεσάο, όπως αυτός αποτυπώνεται στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει η Stoiximan για το παιχνίδι. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι και έχει σημαντικό κίνητρο και υπόσχεται να γίνεται όλο και καλύτερη όσο κυλάει η διοργάνωση. Επίσης, είναι πιθανό να επιστρέψει στη δράση και ο Νεϊμάρ, που έχει τρομερά σημαντική επιρροή στη Βραζιλία.

Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε έτσι απλά την αγορά των γκολ, που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, η Βραζιλία ζει και πεθαίνει με οδηγό την ποιότητά της στην επίθεση και οι Σκωτσέζοι δεν έχουν και την πιο δυνατή άμυνα στον κόσμο.

Σκωτία – Βραζιλία ειδικά στοιχήματα

Για ακόμη μια φορά, βέβαια, όλα τα βλέμματα, πέρα από τους Βινίσιους, Νεϊμάρ και… λοιπούς σταρ, αναμένεται να στραφούν και στα πιο αστεράτα στοιχήματα. Κι αυτά δεν είναι άλλα από τα ειδικά και συνδυαστικά, τα οποία βρίσκουμε σε πληθώρα καθ’όλη τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

Αυξημένη αξία, αυξημένο ενδιαφέρον, οπότε δεν γινόταν να μην κάνουμε μια καλή… στάση στη μελέτη μας. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις επιλογές που ξεχωρίσαμε για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι ανάμεσα σε Σκωτία και Βραζιλία.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ OVER 2,5+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 7.68 2/2+ΒΡΑΖΙΛΙΑ OVER 16,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ+ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 6.10 1Χ+ΜΑΚ ΤΟΜΙΝΕΪ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Η’ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΣΙΣΤ 7.50 ΒΡΑΖΙΛΙΑ+ΓΚΑΝ 4+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 5.11 OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ 1ο ΗΜΙΧΡΟΝΟ 3.25

Σκωτία – Βραζιλία ειδικά παικτών

Πάμε να κάνουμε και τα ειδικά ακόμη… πιο ειδικά; Πάμε, γιατί έχει αξία! Προφανώς αναφερόμαστε στα ειδικά παικτών, που σε τέτοιες διοργανώσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο νόημα. Πάρα πολλές οι ενδιαφέρουσες επιλογές και σε αυτό το κομμάτι. Οπότε κάναμε τη διαλογή για εσάς!

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΚ ΤΟΜΙΝΕΪ & ΜΑΚ ΓΚΙΝ 1+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 19.25 ΚΟΥΝΙΑ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 2.90 ΧΑΝΛΕΪ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΚΑΡΤΑ 4.60

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