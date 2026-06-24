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Εκουαδόρ – Γερμανία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (25/06)

Εκουαδόρ – Γερμανία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (25/06)

Η Γερμανία αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, σε μια αναμέτρηση στο κουπόνι με μονόπλευρο το βαθμολογικό κίνητρο.

Το σύνολο του Νάγκελσμαν έχει κλειδώσει την πρωτιά του ομίλου και περιμένει αντίπαλο στα νοκ άουτ, με το Εκουαδόρ να παίζει ρέστα επιβίωσης στη διοργάνωση. Αξίζει ένα τσεκ στο στοίχημα.

ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΡΟΠΑΙΟΥ
500.00stoiximan
15.50stoiximan

Εκουαδόρ – Γερμανία αποδόσεις 

Το Εκουαδόρ «γκέλαρε» (0-0) απέναντι στο Κουρασάο και παραμένει με μόλις ένα βαθμό στο γκρουπ. Χρειάζεται μόνο τρίποντο για να εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στις 32 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ 2026.

Η Γερμανία, ανεβάζοντας απόδοση στο τελευταίο ημίωρο και με γκολ στις καθυστερήσεις, έκανε την ανατροπή (2-1) επί της Ακτή Ελεφαντοστού και σημείωσε το 2/2 στον όμιλο. Είχε προηγηθεί η εμφατική επικράτηση 7-1 επί του Κουρασάο στην εκκίνηση.

Παρότι το Εκουαδόρ «καίγεται» και η Γερμανία ενδέχεται να κατέβει με ορισμένες αλλαγές, οι αποδόσεις στη Stoiximan γέρνουν προς τη δεξιά πλευρά.

ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αγορές των γκολ στα προγνωστικά. Άλλωστε, το Εκουαδόρ είναι αναγκασμένο να ρισκάρει.

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G

Εκουαδόρ – Γερμανία ειδικά στοιχήματα 

Στις επιλογές με αξία συναντάμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα. Θεωρητικά περιμένουμε το Εκουαδόρ να προβάλλει αντίσταση, οπότε με βάση αυτό το σκεπτικό έχουμε ξεχωρίσει ένα ελκυστικό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ OVER 0,5 ΔΟΚΑΡΙ
ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ
1Χ+OVER 2,5 ΓΚΟΛ+OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΝ 2 ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Εκουαδόρ – Γερμανία ειδικά παικτών

«Τελικός» πρόκρισης για το Εκουαδόρ και ήρθε η ώρα να βγουν μπροστά οι ηγέτες του, με πρώτο και καλύτερο τον επιθετικό Βαλένσια. Στο «παιχνίδι» μας θα προσθέσουμε σουτ και κάρτες, παρακάτω οι επιλογές σε τοπ αποδόσεις.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΒΑΛΕΝΣΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΚΑΪΣΕΔΟ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
ΧΑΒΕΡΤΣ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

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