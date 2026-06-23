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Τσεχία – Μεξικό: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (25/06)

Τσεχία – Μεξικό: Ειδικά στοιχήματα και Παίκτες (25/06)

Το Μεξικό έχει εξαφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ κι έρχεται αντιμέτωπο με την Τσεχία, που παίζει… ρέστα, σε ένα παιχνίδι με φουλ ένταση στο κουπόνι.

Οι οικοδεσπότες «σφράγισαν» θέση στους «32», ενώ έχουν καπαρώσει την πρωτιά του γκρουπ, με την Τσεχία να αγνοεί τη νίκη στη διοργάνωση. Πάμε να ρίξουμε ένα τσεκ στο στοίχημα.

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Τσεχία – Μεξικό αποδόσεις 

Η Τσεχία πορεύεται με μόλις έναν βαθμό στο γκρουπ και χρειάζεται μόνο τρίποντο για να εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισης. Μετά την ήττα από τη Νότια Κορέα στην πρεμιέρα, «κόλλησε» στο 1-1 με τη Νότια Αφρική.

Το Μεξικό, με τη δύναμη που αντλεί από το κοινό του, υπερκέρασε 1-0 το εμπόδιο της Νοτίου Κορέας και σημείωσε το 2/2 στον όμιλο.

Το σετ αποδόσεων στη winmasters γέρνει προς την πλευρά των διοργανωτών, παρότι το κίνητρο είναι υπέρ της Τσεχίας.

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Πάντα επιβάλλεται μια ματιά στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά, με το Over 2,5 να δίνεται σε ελκυστική απόδοση από τη winmasters.

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Τσεχία – Μεξικό ειδικά στοιχήματα 

Η Τσεχία βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, είναι αναγκασμένη να ρισκάρει περισσότερο, καθώς τα περιθώρια πρόκρισης έχουν στενέψει. Δεν αποτελεί φόβητρο το Μεξικό, που ίσως κατέβει με το… βλέμμα στα νοκ άουτ. Συνεπώς ξεχωρίσαμε ένα bet builder με ροπή προς την αριστερή πτέρυγα. Πάντα στις επιλογές μας και τα ειδικά στοιχήματα.

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ΤΣΕΧΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ
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Τσεχία – Μεξικό ειδικά παικτών

«Βαρόμετρο» για την Τσεχία είναι ο επιθετικός Σικ, ο οποίος κινήθηκε σε… ρηχά νερά στο προηγούμενο παιχνίδι. Περιμένουμε να βγει μπροστά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΣΙΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
ΧΛΟΖΕΚ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΡΝΕΡ
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