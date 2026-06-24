Τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με ενισχυμένες αποδόσεις!

Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ ξεκινάει με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια που θα κρίνουν και την πρόκριση των ομάδων στην επόμενη φάση.

Ο οικοδεσπότης Καναδάς αντιμετωπίζει την Ελβετία στο Βανκούβερ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου με τέσσερις βαθμούς.

Ξέρουν ότι τους αρκεί μία ισοπαλία για να περάσουν μαζί στην επόμενη φάση, με τον Καναδά ως πρώτο και την Ελβετία ως δεύτερη. Ουσιαστικά βέβαια έχουν αμφότερες εξασφαλίσει την πρόκριση τους, καθώς πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να μείνει κάποια από τις δύο εκτός.

Ελβετία – Καναδάς 1: 2.40 X: 2.95 2: 3.35

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Βοσνία και το Κατάρ θέλουν μόνο τη νίκη για να έχουν ελπίδες πρόκρισης. Ξέρουν ότι η δεύτερη θέση είναι ένα άπιαστο όνειρο, όμως μία νίκη θα τους φέρει στους 4 βαθμούς και θα τους κάνει φαβορί για να περάσουν ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Η Βοσνία είναι το μεγάλο φαβορί και δικαιολογημένα, ενώ το Κατάρ θέλει να κάνει την έκπληξη.

Βοσνία & Ερζεγοβίνη – Κατάρ 1: 1.40 X: 5.15 2: 6.90

Στον τρίτο όμιλο, όλα είναι ανοικτά. Στο θεωρητικά ντέρμπι, η Σκωτία και η Βραζιλία έρχονται αντιμέτωπες στο Μαϊάμι. Οι Σκωτσέζοι με τρεις βαθμούς βρίσκονται στην 3η θέση του ομίλου, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση τους.

Από την άλλη η Βραζιλία φιγουράρει στην κορυφή, έχει πετύχει δύο γκολ παραπάνω από το Μαρόκο, με το οποίο ισοβαθμεί, και με μία νίκη λογικά θα παραμείνει πρώτη.

Σκωτία – Βραζιλία 1: 7.70 X: 4.90 2: 1.39

Το Μαρόκο έχει λογικά ευκολότερο έργο απέναντι στην Αϊτή, η οποία μετράει δύο ήττες χωρίς να έχει σκοράρει κάποιο γκολ. Οι Αφρικανοί είναι με το ένα πόδι στην επόμενη φάση και ιδανικά θα ήθελαν να το κάνουν ως πρώτοι από τον όμιλο τους.

Έχουν κοιτάξει στα μάτια τη Βραζιλία, επιβλήθηκαν δίκαια της Σκωτίας και τώρα ήρθε η ώρα να δείξουν ότι είναι δικαιολογημένα το φαβορί.

Η Αϊτή ψάχνει το πρώτο της γκολ για να το πανηγυρίσει δεόντως καθώς μόνο η συμμετοχή της σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για την ίδια.

Μαρόκο – Αϊτή 1: 1.18 X: 6.70 2: 16.50

Τα πράγματα δεν έχουν ξεκαθαρίσει στον 1ο όμιλο, εκεί που μόνο το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρόκριση του.

Οι οικοδεσπότες έκαναν το δύο στα δύο απέναντι σε Νότια Αφρική και Νότια Κορέα και θα τερματίσουν στην πρώτη θέση του ομίλου. Βαθμολογικά είναι αδιάφοροι στο ματς με την Τσεχία, σε αντίθεση με τους Τσέχους που καίγονται για βαθμούς.

Η εικόνα τους βέβαια στο παιχνίδι με τη Νότια Αφρική ήταν αποθαρρυντική και πρέπει να βελτιωθούν αισθητά αν θέλουν να πάρουν τη νίκη με το Μεξικό.

Τσεχία – Μεξικό 1: 3.65 X: 3.90 2: 1.92

Αυτή που μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής είναι η Νότια Κορέα. Έχει τον ρόλο του φαβορί με αντίπαλο τη Νότια Αφρική και αρκεί μία νίκη για να περάσει ως δεύτερη στους «32» της διοργάνωσης.

Άλλωστε με την εικόνα που έχουν δείξει ως τώρα οι τυπικά γηπεδούχοι, μοιάζει δύσκολο να βάλουν εμπόδια στη Νότια Κορέα που έχει την ποιότητα και το ρόστερ να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1: 5.20 X: 3.75 2: 1.68

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