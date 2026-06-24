Σκωτία – Βραζιλία με Bet Builder και Ενισχυμένες Αποδόσεις στην Betsson

Τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ και η Σκωτία αναμετριέται στο Μαϊάμι των ΗΠΑ με τη Βραζιλία για το 3ο γκρουπ.

Η Σκωτία την πρώτη αγωνιστική νίκησε με 1-0 την Αϊτή και στη συνέχεια έχασε με 1-0 από το Μαρόκο. Έτσι, βρίσκεται στην 3η θέση με τρεις βαθμούς. Με νίκη και γκέλα του Μαρόκου απέναντι στην Αϊτή θα τερματίσει πρώτη. Με νίκη και νίκη του Μαρόκου θα είναι 2η. Παρόλο που μπορεί να είναι μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ξέρει πως πιθανώς να χρειαστεί έναν έξτρα βαθμό για να είναι σίγουρη.

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Η Βραζιλία έφερε 1-1 με το Μαρόκο στην πρεμιέρα και νίκησε άνετα με 3-0 την Αϊτή. Είναι πρώτη στο γκρουπ και έχει και αβάντα δύο γκολ σε σύγκριση με το Μαρόκο. Οπότε σε περίπτωση νίκης και των δύο εκεί θα κριθεί η πρωτιά. Στις 10 συναντήσεις της με τη Σκωτία μετράει 8 νίκες και 2 ισοπαλίες (16-3 γκολ).

Ο άσος της Σκωτίας ανεβαίνει στο 8.70** και το διπλό της Βραζιλίας βρίσκεται στο 1.38** στην πλατφόρμα της Betsson. Το Over 2,5 γκολ δίνεται στο 1.88**, ενώ το αντίστοιχο Under το συναντάμε στο 1.95**.

Όπως πάντα, στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ξεχωριστές Ενισχυμένες Αποδόσεις. Στην αναμέτρηση που διεξάγεται στο «Hard Rock Stadium», η διπλή υπέρ της Σκωτίας πάει στο 3.30**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 4.15**, ενώ το Over 0.5 σουτ στην εστία από τον John McGinn ανέρχεται στο 3.30**.

Παράλληλα, το Over 0.5 ασίστ από τον Vinicius Junior τοποθετείται πλέον στο 3.75** από 3.50, ενώ ο συνδυασμός Over 3.5 γκολ και νίκη Βραζιλίας εντοπίζεται στο 4.30** από 3.90. Στις Σούπερ Ενισχυμένες Αποδόσεις της Betsson, το να σκοράρει ο Matheus Cunha εκτοξεύεται στο 3.30** από 2.55.

Στα 31 ματς το αήττητο σερί του Μαρόκου

Για τον ίδιο όμιλο, το Μαρόκο αντιμετωπίζει στο «Mercedes-Benz» της Ατλάντα την Αϊτή, η οποία με τις δύο ήττες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια της δεν θα συνεχίσει στα νοκ άουτ της διοργάνωσης. Το Μαρόκο με το 1-0 επί της Σκωτίας συμπλήρωσε 31 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα, την ώρα που η Αϊτή μετράει μόλις μία νίκη στους 6 τελευταίους αγώνες της.

Η νίκη του Μαρόκου τοποθετείται στο 1.21**, ενώ αυτήν της Αϊτής τη βλέπουμε στο 18.50** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 2.35** το G/G, στο 1.58** το N/G. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, στο 2.30 ανεβαίνει το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο, στο 2.40** πηγαίνει το Over 0.5 σουτ από πλευράς Pierrot και στο 2.85** το combo νίκη Μαρόκου και Over 3,5 γκολ. Αν επιτευχθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 θα πληρώσει 3.25** (από 3.05), ενώ το να είναι πρώτος σκόρερ ο Ismael Salibari ανέρχεται στο 4.70** (από 4.25).

Αήττητες Ελβετία και Καναδάς

Οι πρωτοπόροι του 2ου γκρουπ Ελβετία και Καναδάς μονομαχούν στο «BC Place» του Βανκούβερ. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ισοπαλία 1-1 στην πρεμιέρα τους και συνέχισαν με επιβλητικές νίκες επί της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης η Ελβετία (4-1) και επί του Κατάρ ο Καναδάς (6-0). Ήταν το 7ο γκολ/γκολ στα 8 τελευταία για την Ελβετία, την ώρα που ο Καναδάς μετράει 10 Under 2,5 γκολ στα 12 πιο πρόσφατα παιχνίδια του.

Η επικράτηση της Ελβετίας προσφέρεται στο 2.45**, ενώ η νίκη του Καναδά στο 3.20** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 1.80** συναντάμε το Over 2.5 γκολ και στο 1.98** το αντίστοιχο Under. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 πάει στο 4.25**, το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.25**, το Over 10.5 σουτ στην εστία ανέρχεται στο 3.75**, ενώ το να σκοράρει ο Breel Embolo εντοπίζεται στο 3.05**.

Παράλληλα, το ακριβές σκορ 1-1 δίνεται στο 6.40** από 6.00 και το Over 0.5 ασίστ από τον Ahmed πάει στο 5.90** (από 5.50). Με Σούπερ Ενίσχυση, το combo νίκη Ελβετίας και Over 2.5 γκολ φτάνει στο 5.15** (από 4.10).

Ζωντανές ακόμη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Κατάρ

Η αναμέτρηση Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Κατάρ που θα διεξαχθεί στο «Lumen Field» του Σιάτλ ολοκληρώνει τον 2ο όμιλο του Μουντιάλ. Από έναν βαθμό έχουν οι δύο ομάδες, οι οποίες διατηρούν ακόμη ελπίδες για πρόκριση. Όποια νικήσει θα είναι τουλάχιστον τρίτη και με 4 βαθμούς αναμένεται να βρίσκεται και στην οκτάδα των καλύτερων τρίτων.

Η νίκη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης δίνεται στο 1.42** και αυτή του Κατάρ στο 7.10** στην πλατφόρμα της Betsson. Στο 1.58** παρατηρούμε το Over 2.5 γκολ, στο 2.42** το αντίστοιχο Under. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 9.5 σουτ στην εστία ανεβαίνει στο 3.10** όσο και η διπλή ευκαιρία υπέρ του Κατάρ. Στο 3.20** από 3.00 πάει τόσο το Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο όσο και το χρόνος για 1ο γκολ: 00:00-14:59. Ταυτόχρονα, ο συνδυασμός νίκη Βοσνίας/Ερζεγοβίνης και G/G ανέρχεται στο 3.15** (από 2.88) με την Ενισχυμένη Απόδοση της Betsson

Επτά σερί παιχνίδια χωρίς νίκη η Νότια Αφρική

Νότια Αφρική και Νότια Κορέα συναντιούνται στο «Estadio BBVA» της Γουαδελούπης στο βόρειο Μεξικό για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 1ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με την ήττα 2-0 από το Μεξικό και την ισοπαλία 1-1 με την Τσεχία, η Νότια Αφρική συμπλήρωσε 7 διαδοχικά ματς χωρίς νίκη. Η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία και έχασε 1-0 από το Μεξικό. Επικράτησε στους 6 από τους 9 τελευταίους αγώνες της.

Ο άσος της Νότιας Αφρικής δίνεται στο 5.15** και το διπλό της Νότιας Κορέας στο 1.72** στην πλατφόρμα της Betsson. Το Over 2.5 γκολ το βλέπουμε στο 2.10** ενώ το Under 2.5 στο 1.75**. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ημίχρονο/τελικό: 2/2 πάει στο 3.05**, το να είναι πρώτος σκόρερ ο Heung-Min Son ανέρχεται στο 5.25**, το Over 1.5 γκολ για τη Νότια Αφρική ανεβαίνει στο 4.45**, ενώ το να σημειωθεί το 1ο τέρμα στο διάστημα 00:00-14:59 προσφέρεται στο 4.05**.

Ήδη στους «32» το Μεξικό

Για τον ίδιο όμιλο συγκρούονται στο «Estadio Azteca» του Μέξικο Σίτι οι Τσεχία και Μεξικό. Έχοντας έναν βαθμό, η Τσεχία μόνο με νίκη θα αισθάνεται ασφάλεια για πρόκριση μέσω, στη χειρότερη και από την 3η θέση, τη στιγμή που το Μεξικό βρίσκεται ήδη στους «32», έχοντας κάνει το 2 στα 2.

Η επικράτηση της Τσεχίας προσφέρεται στο 3.85** και αυτή του Μεξικού στο 1.95**. Στο 2.08** βλέπουμε το Over 2.5 γκολ και στο 1.75** το αντίστοιχο Under. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το Over 1.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο ανεβαίνει στο 3.15**, το Over 8.5 σουτ στην εστία πάει στο 2.90**, το Over 0.5 ασίστ από τον Lukas Provod φτάνει στο 5.35**, ενώ το να σημειωθεί το 1ο γκολ στο διάστημα 00:00-14:59 ανέρχεται στο 3.85**.

Επιπλέον, το να κρατήσει ανέπαφη την εστία του το Μεξικό το βλέπουμε στο 2.80**, ενώ το να σκοράρει ο Raul Jimenez πάει στο 2.85** (από 2.60). Παράλληλα, ο συνδυασμός νίκη Μεξικού και Over 2.5 γκολ εκτοξεύεται στο 4.15** (από 3.40) με τη Σούπερ Ενίσχυση της Betsson.

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