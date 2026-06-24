Μουντιάλ 2026: Η κατάταξη των τρίτων – Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής!

Το Μουντιάλ συνεχίζεται με… γοργούς ρυθμούς και έφτασε η ώρα για την 3η και τελευταία αγωνιστική των ομιλών.

Με το νέο σύστημα διεξαγωγής, που το βλέπουμε σε πλήρη εφαρμογή στο φετινό τουρνουά, εκτός από τους δύο πρώτους του κάθε ομίλου, προκρίνονται και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.

Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει θέση στα νοκ-άουτ 7 χώρες. Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία.

Δες εδώ τα κριτήρια ισοβαθμίας Μουντιάλ.

Βρες εδώ τις διασταυρώσεις μουντιάλ.

Βαθμολογία τρίτων – Μουντιάλ 2026

Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία των τρίτων για να έχετε κι εσείς ξεκάθαρη εικόνα πριν από την τελευταία αγωνιστική.

Αναφορικά με τα κριτήρια ισοβαθμίας από τα οποία θα αναδειχθούν οι 8 καλύτεροι τρίτοι, ισχύουν τα παρακάτω.

Πόντοι Διαφορά τερμάτων Καλύτερη επίθεση Λιγότεροι πόντοι Fair Play FIFA Ranking

Ομάδα Αγώνες Βαθμοί Τέρματα Σουηδία 2 3 6-6 Σκωτία 2 3 1-1 Κροατία 2 3 3-4 Αλγερία 2 3 2-4 Παραγουάη 2 3 2-4 Π. Ακρωτήρι 2 2 2-2 Βέλγιο 2 2 1-1 Τσεχία 2 1 2-3 ΛΔ Κονγκό 2 1 1-2 Ισημερινός 2 1 0-1 Βοσνία 2 1 2-5 Σενεγάλη 2 0 3-6

Μουντιάλ 2026 – Τι θέλει η κάθε ομάδα για να προκριθεί

Όμιλος A

Μεξικό: Έχει προκριθεί και μαθηματικά ως πρώτο Νότια Κορέα: Θέλει έναν βαθμό απέναντι στη Νότια Αφρική για να προκριθεί ως δεύτερη. Τσεχία: Θέλει νίκη επί του Μεξικού για να προκριθεί (τουλάχιστον) ως τρίτη. Αν νικήσει και χάσει η Νότια Κορέα βγαίνει δεύτερη. Νότια Αφρική: Θέλει νίκη και να μην νικήσει η Τσεχία το Μεξικό. Με απλή νίκη πιθανότατα θα προκριθεί ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Α ομίλου

Όμιλος Β

Καναδάς: Υπερτερεί στην ισοβαθμία της Ελβετίας, με Χ ή νίκη βγαίνει πρώτος. Ελβετία: Με Χ θα είναι σίγουρα στη δυάδα, με νίκη βγαίνει πρώτη. Βοσνία: Θέλει νίκη για να φτάσει τους 4 πόντους και να ελπίζει σε πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Για να βγει στη δυάδα θέλει νίκη, ήττα του Καναδά και να καλύψει και τη διαφορά τερμάτων (-3 η Βοσνία, +6 ο Καναδάς), πράγμα δύσκολο. Κατάρ: Θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση ως τρίτο.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Βομίλου

Όμιλος Γ

Βραζιλία: Με έναν βαθμό είναι σίγουρα στη δυάδα, αν νικήσει και αυτή και το Μαρόκο η πρωτιά θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων, στην οποία και υπερτερεί μπαίνοντας στην 3η αγωνιστική (+3, +1). Μαρόκο: Με έναν βαθμό είναι σίγουρα στη δυάδα. Προκρίνεται μέχρι και με ήττα αν η Σκωτία δεν νικήσει τη Βραζιλία. Αν το Μαρόκο νικήσει και νικήσει η Βραζιλία, η πρωτιά θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Σκωτία: Αν πάρει αποτέλεσμα θα συνεχίσει στα νοκ-άουτ. Έχει αρκετές πιθανότητες πρόκρισης ως τρίτη (περίπου 80%) ακόμη και αν ηττηθεί με μικρό σκορ (0-1, 0-2). Αϊτή: Και μαθηματικά αποκλεισμένη.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Γ ομίλου

Όμιλος Δ

ΗΠΑ: Και μαθηματικά πρώτοι οι Αμερικανοί. Αυστραλία: Θέλει νίκη ή ισοπαλία απέναντι στην Παραγουάη για να βγει δεύτερη. Παραγουάη: Αν νικήσει την Αυστραλία βγαίνει δεύτερη, με ισοπαλία ενδέχεται να περάσει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Τουρκία: Έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Δ ομίλου

Τουρκία – ΗΠΑ

Παραγουάη – Αυστραλία

Όμιλος Ε

Γερμανία: Και μαθηματικά πρώτη Ακτή: Με νίκη ή ισοπαλία επί του Κουρασάο είναι σίγουρα δεύτερη. Εκουαδόρ: Θέλει μόνο νίκη. Αν νικήσει και χάσει η Ακτή από το Κουρασάο θα ισοβαθμίσει με τους νησιώτες και η δεύτερη θέση θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Αν νικήσει και δεν χάσει η Ακτή, έχει γερές πιθανότητες να περάσει ως τρίτο. Κουρασάο: Θέλει μόνο νίκη. Αν νικήσει και δεν νικήσει το Εκουαδόρ βγαίνει δεύτερο, αν νικήσει και νικήσει το Εκουαδόρ θα τερματίσει τρίτο και θα ελπίζει σε πρόκριση έχοντας 4 πόντους.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Ε ομίλου

Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ – Γερμανία

Όμιλος ΣΤ

Ολλανδία: Με νίκη και Χ2 στο Ιαπωνία – Σουηδία είναι πρώτη. Με νίκη και νίκη της Ιαπωνίας η πρωτιά θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Με Χ είναι σίγουρα στη δυάδα. Με ήττα και 1Χ στο Ιαπωνία – Σουηδία είναι σίγουρα στη δυάδα. Ιαπωνία: Προκρίνεται σίγουρα αν δεν χάσει. Με νίκη και μη νίκη της Ολλανδίας είναι σίγουρα πρώτη, αν νικήσουν και οι δύο θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων. Σουηδία: Με νίκη είναι σίγουρα στη δυάδα, με ισοπαλία θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Έχει πιθανότητες ακόμη και με ήττα. Τυνησία: Έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής ΣΤ ομίλου

Τυνησία – Ολλανδία

Ιαπωνία – Σουηδία

Όμιλος Ζ

Αίγυπτος: Με νίκη είναι σίγουρα πρώτη, με ισοπαλία θα είναι στη δυάδα και η πρωτιά θα κριθεί στη διαφορά τερμάτων, αν νικήσει το Βέλγιο. Με ήττα, θα περάσει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Ιράν: Με νίκη προκρίνεται, με ισοπαλία και νίκη του Βελγίου θα παλέψει για να προκριθεί ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες, με ήττα δεν θα προκριθεί. Βέλγιο: Με νίκη προκρίνεται σίγουρα, με ισοπαλία ενδέχεται να είναι στις καλύτερες τρίτες, με ήττα μένει εκτός. Νέα Ζηλανδία: Θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει σε πρόκριση. Με νίκη και 1Χ στο Αίγυπτος – Ιράν θα είναι 2η. Με ισοπαλία ή ήττα δεν θα προκριθεί.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Ζ ομίλου

Αίγυπτος – Ιράν

Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο

Όμιλος Η

Ισπανία: Με νίκη ή ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη θα είναι, εκτός απροόπτου (να την περάσει στη διαφορά τερμάτων το Π. Ακρωτήρι), πρώτη. Με ήττα και Χ2 στο Π. Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία θα είναι δεύτερη. Με ήττα και νίκη του Π. Ακρωτηρίου θα είναι τρίτη και θα προκριθεί ως μία από τις 8 καλύτερες. Ουρουγουάη: Με νίκη περνάει σίγουρα και πιθανότατα ως πρώτη, με ισοπαλία θέλει Χ και στο άλλο ματς για να κριθεί στη διαφορά τερμάτων η δεύτερη θέση. Με ήττα μένει εκτός. Πράσινο Ακρωτήρι: Με νίκη προκρίνεται. Με ισοπαλία προκρίνεται αν χάσει η Ουρουγουάη. Με ήττα δεν θα συνεχίσει στο τουρνουά. Σαουδική Αραβία: Προκρίνεται με νίκη και Χ2 στο Ουρουγουάη – Ισπανία. Αν νικήσει και νικήσουν οι Ουρουγουανοί -πιθανότατα- θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Η ομίλου

Ουρουγουάη – Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία

Όμιλος Θ

Γαλλία: Με νίκη ή ισοπαλία είναι πρώτη. Με ήττα δεύτερη. Νορβηγία: Με νίκη είναι πρώτη. Με ισοπαλία ή ήττα δεύτερη. Σενεγάλη: Θέλει νίκη με μεγάλο σκορ για να ελπίζει σε πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Ιράκ: Θέλει νίκη αν και ο αρνητικός του συντελεστής (-6 στη διαφορά τερμάτων) καθιστά δύσκολη την πρόκρισή του ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Θ ομίλου

Νορβηγία – Γαλλία

Σενεγάλη – Ιράκ

Όμιλος Ι

Αργεντινή: Έχει προκριθεί ως πρώτη. Αυστρία: Με νίκη ή ισοπαλία προκρίνεται ως δεύτερη. Αν χάσει, θα περιμένει να δει αν θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Αλγερία: Με νίκη προκρίνεται ως δεύτερη, με ισοπαλία θα είναι σχεδόν σίγουρα στις 8 καλύτερες τρίτες. Αν χάσει, θα περιμένει να δει αν θα περάσει με 3 πόντους. Ιορδανία: Έχει αποκλειστεί και μαθηματικά έπειτα από τις δύο ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Ι ομίλου

Ιορδανία – Αργεντινή

Αλγερία – Αυστρία

Όμιλος Κ

Κολομβία: Με νίκη ή ισοπαλία απέναντι στην Πορτογαλία τερματίζει πρώτη. Πορτογαλία: Με νίκη επί της Κολομβίας βγαίνει πρώτη, με ισοπαλία είναι σίγουρα δεύτερη. Ακόμη και με ήττα, δύσκολα θα μείνει τρίτη (+5 στη διαφορά τερμάτων, -1 η Λ.Δ. Κονγκό). Λ.Δ. Κονγκό: Με νίκη πιθανότατα θα περάσει ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες. Διαφορετικά, θα μείνει εκτός. Ουζμπεκιστάν: Θέλει νίκη με πολλά γκολ μήπως και βρεθεί μεταξύ των 8 καλύτερων τρίτων.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Κ ομίλου

ΛΔ Κονγκό – Ουζμπεκιστάν

Κολομβία – Πορτογαλία

Όμιλος Λ

Αγγλία: Με νίκη και 1Χ στο Κροατία – Γκάνα βγαίνει πρώτη. Με ισοπαλία είναι σίγουρα στη δυάδα. Γκάνα: Με νίκη ή ισοπαλία απέναντι στην Κροατία θα είναι στη δυάδα. Σ περίπτωση ήττας, πιθανότατα θα βρεθεί στις καλύτερες 8 τρίτες. Κροατία: Με νίκη προκρίνεται σίγουρα, με ισοπαλία θα είναι, πιθανότατα, στις 8 καλύτερες τρίτες. Με ήττα κινδυνεύει. Παναμάς: Έχει αποκλειστεί και μαθηματικά.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Λ ομίλου