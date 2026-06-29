Vistabet: Βραζιλία – Ιαπωνία με 0% Γκανιότα*!

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία στη φάση των «32» και ο χαμένος λέει… αντίο στη διοργάνωση.

Vistabet: Ενισχυμένα Build A Bet*στο Βραζιλία – Ιαπωνία!

Με τον τίτλο του φαβορί

Η Βραζιλία μπαίνει στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ έχοντας επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί. Η «Σελεσάο» ολοκλήρωσε αήττητη τη φάση των ομίλων, κατακτώντας την πρώτη θέση με δύο νίκες και μία ισοπαλία, παρουσιάζοντας σταθερότητα και βελτιώνοντας αισθητά την εικόνα της μετά την πρεμιέρα. Μάλιστα, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ απέναντι στο Μαρόκο, δεν έχει δεχθεί άλλο γκολ, ενώ έχει σημειώσει επτά διαδοχικά τέρματα. Η παράδοση είναι ξεκάθαρα υπέρ των Βραζιλιάνων. Σε τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις με ασιατικές ομάδες σε Μουντιάλ μετρούν ισάριθμες νίκες, μεταξύ αυτών και το 4-1 επί της Ιαπωνίας το 2006. Συνολικά απέναντι στους «Μπλε Σαμουράι» έχουν επικρατήσει έντεκα φορές σε 14 αναμετρήσεις. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Βραζιλία είναι ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος έχει ήδη πετύχει τέσσερα γκολ. Η Βραζιλία θέλει να αποφύγει μια πρόωρη αποχώρηση, κάτι που δεν έχει συμβεί από το 1990, όταν αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Αργεντινή. Στο 2.50 να σκοράρει οποτεδήποτε ο Βινίσιους.

Vistabet: Βραζιλία – Ιαπωνία με Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Σούπερ αποτελεσματική

Η Ιαπωνία, μπορεί να τερμάτισε δεύτερη στον όμιλό της, όμως παρέμεινε αήττητη και άφησε καλές εντυπώσεις. Οι Ασιάτες διαθέτουν μία από τις πιο αποτελεσματικές επιθέσεις της διοργάνωσης, με επτά γκολ από μόλις 29 τελικές προσπάθειες, επίδοση που μεταφράζεται σε ποσοστό ευστοχίας άνω του 24%, το δεύτερο καλύτερο των ομίλων. Παράλληλα, δέκα διαφορετικοί ποδοσφαιριστές συμμετείχαν είτε με γκολ είτε με ασίστ, στοιχείο που αναδεικνύει τον ομαδικό χαρακτήρα του παιχνιδιού τους. Ο Ουέντα έχει ήδη δύο γκολ και μία ασίστ, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο Καμάντα μπορούν να γράψουν ιστορία, καθώς ένα ακόμη τέρμα θα τους καταστήσει τους πρώτους Ασιάτες με τρία γκολ σε μία διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, η Ιαπωνία καλείται να ξεπεράσει και την αρνητική παράδοση, αφού έχει αποκλειστεί και στις τέσσερις προηγούμενες συμμετοχές της σε νοκ άουτ αγώνα Μουντιάλ. Ενισχυμένη απόδοση στο 7.00 Βινίσιους και Ουέντα να έχουν Over 1,5 σουτ εντός εστίας ο καθένας.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ. ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΑ 1Χ2».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ