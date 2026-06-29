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Sportingbet: Βραζιλία – Ιαπωνία με 8 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Sportingbet: Βραζιλία – Ιαπωνία με 8 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

Στις 20:00, Βραζιλία και Ιαπωνία ρίχνονται απόψε στη «μάχη» της φάσης των «32» στο Χιούστον και στις 23:30, η Γερμανία υποδέχεται την Παραγουάη στο Φόξμπορο.

Sportingbet: Build A Bet* στο Βραζιλία – Ιαπωνία!

Όλα για την πρόκριση
Σπουδαίο ματς αναμένεται στο “ΝRG Stadium”, όπου Βραζιλία και Ιαπωνία θα «μονομαχήσουν» για μία θέση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, με την Σελεσάο, να θεωρείται το φαβορί του ζευγαριού. Η ομάδα του Αντσελότι μετά την ισοπαλία (1-1) στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κόντρα στο Μαρόκο, βελτίωσε αισθητά την εικόνα της και πήρε δύο πολύ εύκολες νίκες κόντρα στην Αϊτή και στο Μαρόκο. Ο Βινίσιους αναδεικνύεται ο ηγέτης της στη διοργάνωση (4 γκολ), ενώ ο Κούνια δείχνει να έχει «κουμπώσει» εξαιρετικά ως 9άρι (3 γκολ σε 4 τελικές). Από την άλλη, οι Ιάπωνες προκρίθηκαν με 5 βαθμούς, κερδίζοντας πολύ εύκολα την Τυνησία και φέρνοντας δύο ισοπαλίες με Ολλανδία και Σουηδία. Η ομάδα του Μοριγιάσου διαθέτει ένα άριστα δουλεμένο σύνολο, με αρκετούς αυτοματισμούς και θα προσπαθήσει να… χτυπήσει του Βραζιλιάνους την κατάλληλη στιγμή. Όσον αφορά τ’ αγωνιστικά, Ραφίνια και Κούμπο δεν υπολογίζονται αντίστοιχα και για τις δύο ομάδες. Στο 6.00, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει η Βραζιλία και να σημειωθούν Over 3,5 γκολ στο ματς.

Sportingbet: Γερμανία – Παραγουάη με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Φαβορί η Γερμανία
Στο Φόξμπορο, Γερμανία και Παραγουάη θα διασταυρώσουν τα… ξίφη τους με την ομάδα του Νάγκελσμαν να είναι το μεγάλο φαβορί. Βέβαια, από τη στιγμή που μπαίνουμε στα νοκ άουτ, τα πάντα είναι ανοιχτά και η Παραγουάη αν και αουτσάιντερ θα τα δώσει όλα για την έκπληξη. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Γαλλία – Σουηδία στη φάση των «16». Αυτή θα είναι η 3η φορά που οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες. Η 1η καταγράφεται στο Παγκόσμιο του 2002 με τους Γερμανούς να επικρατούν με 1-0 και η 2η στο πλαίσιο φιλική αναμέτρηση το 2013, όπου έληξε ισόπαλη με 3-3! Στο 2.00, η Ενισχυμένη Απόδοση της Sportingbet να νικήσει το πρώτο ημίχρονο και το ματς η Γερμανία.

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