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Vistabet: Ισημερινός – Γερμανία με 0% Γκανιότα*!

Vistabet: Ισημερινός - Γερμανία με 0% Γκανιότα*!

Η Γερμανία αναζητά το απόλυτο νικών, την ίδια ώρα όπου ο Ισημερινός θέλει μόνο νίκη για να βρεθεί στην επόμενη φάση του Μουντιάλ.

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Παίζει τα ρέστα του για την πρόκριση
Ο Ισημερινός βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική αναμέτρηση, γνωρίζοντας πως μόνο η νίκη μπορεί να του επιτρέψει να συνεχίσει να ελπίζει βάσιμα για την παρουσία του στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα της Νότιας Αμερικής έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές, παρά το γεγονός ότι η εικόνα της στο γήπεδο άξιζε σαφώς περισσότερα. Αρχικά γνώρισε οδυνηρή ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού με γκολ στα τελευταία λεπτά, ενώ στη συνέχεια εγκλωβίστηκε στο 0-0 απέναντι στο Κουρασάο, σε ένα παιχνίδι όπου δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Πλέον, το σενάριο είναι ξεκάθαρο. Με νίκη θα φτάσει τους τέσσερις βαθμούς και θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητές του να βρεθεί στους «32», έστω και μέσω της κατάταξης των καλύτερων τρίτων. Στο 2.87 να σκοράρει πρώτος ο Ισημερινός.

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Με το βλέμμα στο απόλυτο
Η Γερμανία μπαίνει στην τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου χωρίς το παραμικρό άγχος, έχοντας ήδη «σφραγίσει» τόσο την πρόκριση στους «32» όσο και την κορυφή του γκρουπ. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έκανε το 2/2 στις πρώτες αναμετρήσεις της και εξασφάλισε την επιστροφή της στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 2014, τη χρονιά που κατέκτησε το τέταρτο αστέρι της ιστορίας της. Η «Μάνσαφτ» προέρχεται από τη δύσκολη νίκη με 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού, όπου χρειάστηκε ένα γκολ στις καθυστερήσεις για να λυγίσει την αντίσταση των Αφρικανών. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ντενίζ Ουντάβ, ο οποίος συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στη διοργάνωση, έχοντας ήδη τρία γκολ και δύο ασίστ σε δύο αγώνες. Το ζητούμενο πλέον για τους Γερμανούς είναι να ολοκληρώσουν τη φάση των ομίλων με το απόλυτο των νικών, επίδοση που έχουν πετύχει ελάχιστες φορές στην ιστορία τους σε Μουντιάλ. Ενισχυμένη απόδοση στο 5.50 να σκοράρει πρώτος ο Ουντάβ.

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