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bwin: Ισημερινός – Γερμανία με 9 Ενισχυμένες Αποδόσεις!

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Το 3×3 για να πάρει πανηγυρικά την πρόκριση στις νοκ άουτ αναμετρήσεις θέλει απόψε (23:00) η Γερμανία κόντρα στον Ισημερινό.

bwin: Ισημερινός – Γερμανία με Ενισχυμένο Build A Bet*!

Φαβορί στα χαρτιά και το γήπεδο
Η Γερμανία πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αποτελούσε το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάληψη της 1ης θέσης στον 5ο όμιλο. Μετά το 7-1 επί του Κουρασάο στην πρεμιέρα, επικράτησε και της Ακτής Ελεφαντοστού (2-1) και απόψε πάει για το 3×3 κόντρα στον Ισημερινό. Δύο φορές η «Νασιονάλμανσαφτ» αντιμετώπισε στο παρελθόν την ομάδα από τη Νότια Αμερική. Το 2006 στο Παγκόσμιου, εκεί όπου επικράτησε με 3-0 και το 2013 σε φιλικό αγώνα, νικώντας με 4-2. Αήττητη παραμένει η Γερμανία σε δέκα αναμετρήσεις στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι σε ομάδες της Νότιας Αμερικής (επτά νίκες, τρεις ισοπαλίες), έχοντας δεχθεί μόλις πέντε γκολ συνολικά. Ενισχυμένο Build A Bet* στο 7.75 στην bwin, νίκη της Γερμανίας, over 3,5 γκολ συνολικά στο ματς και να σκοράρει ο Ντενίζ Ουντάβ.

bwin: Build A Bet* στο Ισημερινός – Γερμανία!

Για το «θαύμα»
Ο Ισημερινός γνωρίζει πως απόψε πρέπει να κάνει την απόλυτη έκπληξη, για να συνεχίσει στους «32» της διοργάνωσης. Κι αυτό γιατί θέλει τη νίκη, για να προκριθεί είτε ως 2η είτε από το «μονοπάτι» των κορυφαίων τρίτων ομάδων των ομίλων. Η ομάδα από τη Νότια Αμερική, μετρά ήδη 16 τελικές προσπάθειες εντός εστίας, χωρίς να έχει καταφέρει να βρει δίχτυα! Από το 1966 έως το 2022 το σχετικό ρεκόρ ανήκει στη Γαλλία του 2002 με 18. Από τη ζώνη της CONMEBOL, μόνο η Βολιβία, 1930 σε δύο αγώνες και 1950 με μία αναμέτρηση, ολοκλήρωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς να σκοράρει. Να σκοράρει ο Ισημερινός over 0,5 γκολ, το βρίσκουμε στο 1.51 στην bwin.

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