Νορβηγία – Γαλλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Από τη στιγμή της κλήρωσης κιόλας, ο ένατος όμιλος του Μουντιάλ 2026 φάνηκε πως θα είναι συναρπαστικός. Και δεν απογοήτευσε σε καμία περίπτωση. Ρεσιτάλ η Γαλλία, φανταστική ως… dark horse η Νορβηγία και κάπως έτσι φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική, όπου οι δυο τους παίζουν την πρωτιά, μιας και αμφότερες έχουν κάνει το 2/2.

Είναι η μάχη του Εμπαπέ και του Χάαλαντ, η μάχη δύο πολύ καλών ομάδων, που υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα παιχνίδι γεμάτο θέαμα. Και φυσικά με μπόλικο στοιχηματικό… ψωμάκι. Πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος.

Νορβηγία – Γαλλία αποδόσεις

Καλός ο ενθουσιασμός του αουτσάιντερ, όμως είναι αλήθεια πως σαν την ισχύ του φαβορί δεν… έχει. Και κάτι ισχύει και σε αυτό το αντάμωμα, αφού όσο καλές εντυπώσεις κι αν έχουν αφήσει οι Νορβηγοί, εξακολουθούν να έχουν τον… δεύτερο λόγο όσον αφορά στο τρίποντο. Πράγμα που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan.

Φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ. Άλλωστε, μιλάμε για δύο ομάδες που… πυροβολούν ασταμάτητα και αλύπητα.

Νορβηγία – Γαλλία ειδικά στοιχήματα

Φυσικά, για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός κουβέντας και τα πιο… μεγάλα στοιχήματα. Προφανώς αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά τα οποία πάντα πρέπει να έχουν την τιμητική τους. Άλλωστε, μιλάμε για τις πιο ελκυστικές επιλογές σε ένα κουπόνι. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε και να πάρετε ελεύθερα… έμπνευση.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ G/G+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ 6.20 OVER 9,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΧΑΑΛΑΝΤ & ΕΜΠΑΠΕ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 4.65 Χ/2+OVER 2,5 8.00 1Χ+G/G+ΝΟΡΒΗΓΙΑ OVER 10,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ 5.00 ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 3.00

Νορβηγία – Γαλλία ειδικά παικτών

Προφανώς όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω στους δύο μεγάλους σταρ των ομάδων, τον Εμπαπέ και τον Χάαλαντ. Στο στοίχημα, όμως, τέτοιες διακρίσεις καλό είναι να μη γίνονται. Υπάρχουν τόσοι ακόμα παίκτες που αξίζουν το βλέμμα μας. Σίγουρα και όσον αφορά στα πολύ ενδιαφέροντα ειδικά παικτών.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΛΙΣΕ 1+ ΑΣΙΣΤ 3.65 ΟΣΤΙΓΚΑΡΝΤ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ 6.10 ΜΕΝΙΑΝ+ΝΙΛΑΝΤ 4+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ 5.10

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