ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ
Τι να παίξω σήμερα Τι να παίξω σήμερα
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
Δες όλες τις προσφορές
Κοινοποίηση: Κοιν. :
Πρόσθεσε το Kingbet.net στην Google
Kingbet Kingbet

Νορβηγία – Γαλλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Νορβηγία - Γαλλία: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Από τη στιγμή της κλήρωσης κιόλας, ο ένατος όμιλος του Μουντιάλ 2026 φάνηκε πως θα είναι συναρπαστικός. Και δεν απογοήτευσε σε καμία περίπτωση. Ρεσιτάλ η Γαλλία, φανταστική ως… dark horse η Νορβηγία και κάπως έτσι φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική, όπου οι δυο τους παίζουν την πρωτιά, μιας και αμφότερες έχουν κάνει το 2/2.  

Είναι η μάχη του Εμπαπέ και του Χάαλαντ, η μάχη δύο πολύ καλών ομάδων, που υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα παιχνίδι γεμάτο θέαμα. Και φυσικά με μπόλικο στοιχηματικό…  ψωμάκι. Πάμε να δούμε τι παίζει με τα προγνωστικά στοιχήματος

Νορβηγία – Γαλλία αποδόσεις 

Καλός ο ενθουσιασμός του αουτσάιντερ, όμως είναι αλήθεια πως σαν την ισχύ του φαβορί δεν… έχει. Και κάτι ισχύει και σε αυτό το αντάμωμα, αφού όσο καλές εντυπώσεις κι αν έχουν αφήσει οι Νορβηγοί, εξακολουθούν να έχουν τον… δεύτερο λόγο όσον αφορά στο τρίποντο. Πράγμα που αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις αποδόσεις που έχει διαμορφώσει για το παιχνίδι η Stoiximan

ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
4.93stoiximan
4.49stoiximan
1.74stoiximan

Φυσικά, το δικό της ενδιαφέρον και η αγορά των γκολ. Άλλωστε, μιλάμε για δύο ομάδες που… πυροβολούν ασταμάτητα και αλύπητα. 

OVER 2,5 UNDER 2,5 G/G N/G
1.70stoiximan
2.18stoiximan
1.70stoiximan
2.07stoiximan

Νορβηγία – Γαλλία ειδικά στοιχήματα 

Εκκίνηση εβδομάδας με ενισχυμένες αποδόσεις!

Φυσικά, για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός κουβέντας και τα πιο… μεγάλα στοιχήματα. Προφανώς αναφερόμαστε στα ειδικά και συνδυαστικά τα οποία πάντα πρέπει να έχουν την τιμητική τους. Άλλωστε, μιλάμε για τις πιο ελκυστικές επιλογές σε ένα κουπόνι. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε αυτές που ξεχωρίσαμε και να πάρετε ελεύθερα… έμπνευση. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
G/G+OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ+OVER 2,5 ΚΑΡΤΕΣ
6.20stoiximan
OVER 9,5 ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ+ΧΑΑΛΑΝΤ & ΕΜΠΑΠΕ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
4.65stoiximan
Χ/2+OVER 2,5
8.00stoiximan
1Χ+G/G+ΝΟΡΒΗΓΙΑ OVER 10,5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ
5.00stoiximan
ΓΚΟΛ ΜΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
3.00stoiximan

Νορβηγία – Γαλλία ειδικά παικτών 

Προφανώς όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα πάνω στους δύο μεγάλους σταρ των ομάδων, τον Εμπαπέ και τον Χάαλαντ. Στο στοίχημα, όμως, τέτοιες διακρίσεις καλό είναι να μη γίνονται. Υπάρχουν τόσοι ακόμα παίκτες που αξίζουν το βλέμμα μας. Σίγουρα και όσον αφορά στα πολύ ενδιαφέροντα ειδικά παικτών. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΛΙΣΕ 1+ ΑΣΙΣΤ
3.65stoiximan
ΟΣΤΙΓΚΑΡΝΤ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΚΑΡΤΑ
6.10stoiximan
ΜΕΝΙΑΝ+ΝΙΛΑΝΤ 4+ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙΣ
5.10stoiximan

Δες επίσης:

Ροή ειδήσεων
Προσφορές
Όλες οι ειδήσεις
Όλες οι προσφορές

Στοιχηματικές

Stoiximan
STOIXIMAN
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet
NOVIBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Superbet
SUPERBET
9.6
Παίξε νόμιμα
Elabet
ELABET
9.5
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima.gr
PAMESTOIXIMA.GR
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365
BET365
9.5
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Winmasters
WINMASTERS
9.3
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Fonbet
FONBET
9.2
Παίξε νόμιμα
Interwetten
INTERWETTEN
9.1
Παίξε νόμιμα
Betsson
BETSSON
9.1
Παίξε νόμιμα
Efbet
EFBET
9.1
Παίξε νόμιμα
Bwin
BWIN
9.0
Παίξε νόμιμα
SportingBet
SPORTINGBET
9.0
Παίξε νόμιμα
VistaBet
VISTABET
9.0
Παίξε νόμιμα
Netbet
NETBET
9.0
Παίξε νόμιμα

Casino

Stoiximan Casino
STOIXIMAN CASINO
9.8
Παίξε νόμιμα
Novibet Casino
NOVIBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Superbet Casino
SUPERBET CASINO
9.7
Παίξε νόμιμα
Elabet Casino
ELABET CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Pamestoixima Casino
PAMESTOIXIMA CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Bet365 Casino
BET365 CASINO
9.5
Παίξε νόμιμα
Winmasters Casino
WINMASTERS CASINO
9.2
Παίξε νόμιμα
Regency Casino
REGENCY CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
N1 Casino
N1 CASINO
9.4
Παίξε νόμιμα
Fonbet Casino
FONBET CASINO
9.1
Παίξε νόμιμα
Interwetten Casino
INTERWETTEN CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Betsson Casino
BETSSON CASINO
9.0
Παίξε νόμιμα
Efbet Casino
EFBET CASINO
8.6
Παίξε νόμιμα
Bwin Casino
BWIN CASINO
8.5
Παίξε νόμιμα
Sportingbet Casino
SPORTINGBET CASINO
8.3