Τουρκία – ΗΠΑ: Ειδικά Στοιχήματα και Παίκτες (26/06)

Η Τουρκία έρχεται αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ, σε ένα ματς στο κουπόνι που η απογοήτευση συναντά τον ενθουσιασμό.

Η Τουρκία μπορεί να ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες το Μουντιάλ 2026, ωστόσο μετά από δύο αγωνιστικές δεν διατηρεί πιθανότητες πρόκρισης. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ έχουν «κλειδώσει» την πρωτιά του ομίλου.

Τουρκία – ΗΠΑ αποδόσεις

Η Τουρκία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου με μηδέν γκολ σε 62 τελικές μετά από δύο αγώνες! «Πλήρωσε» τη φλυαρία της, με τη πιο πρόσφατη ήττα να έρχεται από την Παραγουάη με σκορ 1-0.

Οι ΗΠΑ, με τη δύναμη που αντλούν από το κοινό, καθώς η διοργάνωση διεξάγεται στη χώρα τους, υπερκέρασαν και το εμπόδιο της Αυστραλίας επικρατώντας 2-0 και περιμένουν αντίπαλο για τους «32».

Βαθμολογικά «αδιάφορο» το παιχνίδι, αλλά δεν παύει να είναι ένα ματς για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, με τις αποδόσεις στην bet365 να είναι οριακά προς τη πλευρά της οικοδέσποινας.

Οι ΗΠΑ επιδεικνύουν ευχέρεια στο σκοράρισμα, ενώ περιμένουμε η Τουρκία να βρει επιτέλους δίχτυα, οπότε στρεφόμαστε και στις αγορές των γκολ στα προγνωστικά.

Τουρκία – ΗΠΑ ειδικά στοιχήματα

Με τη σκοπιμότητα να περνάει σε δεύτερη μοίρα, αξίζει να κυνηγήσουμε ορισμένα ειδικά στοιχήματα σε άκρως ελκυστικές τιμές. Ταυτόχρονα έχουμε κρατήσει ένα δυνατό bet builder.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΗΠΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΗΜΙΧΡΟΝΑ 2.85 ΑΚΡΙΒΕΣ ΣΚΟΡ: 1-2 8.50 Χ2+G/G+OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ 3.15 ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΦΑΟΥΛ 8.10 ΗΠΑ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 8.00

Τουρκία – ΗΠΑ ειδικά παικτών

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΚΕΝΙ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 3.30 ΜΠΑΛΟΓΚΑΝ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 2.20 ΑΚΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ 2+ ΣΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ 2.65

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