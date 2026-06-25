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Το ενδιαφέρον μεγαλώνει όλο και πιο πολύ στο Παγκόσμιο με ειδικά στοιχήματα!

Το ενδιαφέρον μεγαλώνει όλο και πιο πολύ στο Παγκόσμιο με ειδικά στοιχήματα!
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Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της τρίτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τόσο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι ομάδες παίζουν πλέον για την παραμονή τους στη διοργάνωση και τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο έντονα.

Αυτή που έχει εξασφαλίσει ήδη την πρώτη θέση στον όμιλο της είναι η Γερμανία. Η «μάνσαφτ» έκανε την ανατροπή στην αναμέτρηση με την Ακτή Ελεφαντοστού, χάρη σε δύο γκολ του Ουντάβ.

Τώρα ο Νάγκελσμαν έχει την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έπαιξαν στα πρώτα δύο ματς. Ο Ισημερινός βέβαια καίγεται για τη νίκη καθώς η ισοπαλία (0-0) απέναντι στο Κουρασάο, λιγόστεψε τις ελπίδες του για πρόκριση.

Ισημερινός – Γερμανία 1: 3.60 X: 4.05 2: 1.90

Μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον υπάρχει στην αναμέτρηση της Ιαπωνίας με τη Σουηδία. Οι Ιάπωνες εντυπωσίασαν στο ματς με την Τυνησία παίρνοντας τη νίκη με 4-0 αλλά και πάλι υστερούν στην ισοβαθμία με την Ολλανδία.

Η Σουηδία απογοήτευσε με την εικόνα της μετά την ήττα με 5-1 από την Ολλανδία και τώρα ψάχνει μία αντίδραση. Ακόμα και η ισοπαλία μπορεί να της αρκεί για να πάρει την πρόκριση, αλλά βασικός στόχος παραμένει η νίκη.

Ιαπωνία – Σουηδία 1: 1.93 X: 3.40 2: 4.30

Μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις έως τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι η Τουρκία. Το σύνολο του Μοντέλα μπορεί να έδειξε καλό πρόσωπο και στα δύο παιχνίδια του, όμως γνώρισε ισάριθμες ήττες και αποχαιρέτησε από τώρα τη διοργάνωση.

Απέναντι στις ΗΠΑ θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Οι οικοδεσπότες ωστόσο έχουν πραγματοποιήσει δύο πολύ καλές εμφανίσεις, έφτασαν τους έξι βαθμούς και εξασφάλισαν την πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Ποτσετίνο έχει την ευκαιρία να προχωρήσει σε ένα mini rotation και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες του.

Τουρκία – ΗΠΑ 1: 3.45 X: 4.00 2: 1.95

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