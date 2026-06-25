Ο Ούνταβ τα… σπάει και έχει «Χρυσή Ενίσχυση» να σκοράρει και στο Ισημερινός – Γερμανία

Η τελευταία αγωνιστική των ομίλων συχνά κρύβει παγίδες για τα μεγάλα φαβορί, όμως η Γερμανία μπαίνει στην αναμέτρηση με το Εκουαδόρ έχοντας ήδη χτίσει το δικό της… μαξιλαράκι ασφαλείας στη διοργάνωση.

Με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και εννέα γκολ ενεργητικό, η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, αλλά όχι και την αγωνιστική σταθερότητα που θέλει ο προπονητής της. Αντιθέτως, θέλει να ολοκληρώσει ιδανικά τη φάση των ομίλων και να στείλει ακόμη ένα μήνυμα προς κάθε αντίπαλο ότι συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

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Το ξεκίνημα απέναντι στο Κουρασάο ήταν εντυπωσιακό, με το εκκωφαντικό 7-1 να θυμίζει παλιές μεγάλες γερμανικές παραστάσεις σε Μουντιάλ. Ακολούθησε η πιο απαιτητική δοκιμασία απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, εκεί όπου η Γερμανία βρέθηκε πίσω στο σκορ και χρειάστηκε να βγάλει χαρακτήρα. Το έκανε με πρωταγωνιστή τον Ντενίζ Ουντάβ, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και υπέγραψε μια ανατροπή που έδωσε πρόκριση και ψυχολογία.

Παρά την επιθετική της παραγωγικότητα, η Γερμανία εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένα ζητήματα στα μετόπισθεν. Έχει δεχθεί γκολ στα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια της και ο Νάγκελσμαν γνωρίζει ότι τα νοκ άουτ δεν συγχωρούν αμυντικές αδράνειες. Γι’ αυτό και η αναμέτρηση με το Εκουαδόρ αποκτά διπλή σημασία: βαθμολογική για τον αντίπαλο, αγωνιστική για την ίδια.

ΧΡΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2.90 → 3.75: Να σκοράρει ο Ούνταβ

Το Εκουαδόρ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η ήττα από την Ακτή Ελεφαντοστού και το απογοητευτικό 0-0 με το Κουρασάο το έχουν φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και απόψε απαιτείται η μέγιστη υπέρβαση. Οι Νοτιοαμερικανοί δημιούργησαν ευκαιρίες, σημάδεψαν δοκάρια, εκτέλεσαν συνολικά 27 φορές απέναντι στο Κουρασάο, όμως έμειναν ξανά χωρίς γκολ. Η αναποτελεσματικότητα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημά τους και πλέον καλούνται να λύσουν αυτόν τον γρίφο απέναντι σε μία από τις πιο παραγωγικές επιθέσεις της διοργάνωσης.

Η ανάγκη για νίκη αναμένεται να αναγκάσει το Εκουαδόρ να πάρει ρίσκα, κάτι που μπορεί να ανοίξει χώρους για τους Γερμανούς. Με παίκτες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και με τη διάθεση να διατηρήσουν το απόλυτο στον όμιλο, η Γερμανία μοιάζει ικανή να βρει ξανά αρκετές ευκαιρίες μπροστά στην αντίπαλη εστία.

Το παιχνίδι έχει όλα τα στοιχεία για να προσφέρει ρυθμό, φάσεις και γκολ, καθώς οι μεν ψάχνουν την επιβεβαίωση της ανωτερότητάς τους και οι δε την τελευταία ευκαιρία για επιβίωση στη διοργάνωση.

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Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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